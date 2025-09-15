Indicele ROBOR urcă din nou. Ce înseamnă asta pentru creditele românilor

Indicele ROBOR la trei luni, de referință pentru calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o nouă creștere, ajungând luni la 6,55% pe an, de la 6,54% în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, nivelul indicelui era de 5,92% pe an. Și indicele ROBOR la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,69% pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni a rămas stabil la 6,85% pe an. Această evoluție arată că, deși majorările sunt moderate, costul finanțării prin credite în lei continuă să se mențină pe un trend ridicat comparativ cu începutul anului.

În paralel, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, a rămas neschimbat față de trimestrul precedent, situându-se la 5,55% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, oferind astfel o referință stabilă pentru contractele de credit încheiate pe această bază.

Analiștii atenționează că, deși variațiile ROBOR sunt mici de la o zi la alta, impactul cumulativ asupra ratelor lunare poate fi semnificativ pe termen lung, mai ales pentru debitorii cu credite de consum sau ipotecare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News