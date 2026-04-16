Incendiu puternic la un service auto din Galați. Proprietarul, transportat la spital cu arsuri grave

Pompierii militari din cadrul ISU Galaţi intervin, joi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto din localitatea Movileni, aflată la câțiva kilometri de municipiul Galați.

Trei victime în urma incendiului

Pânǎ în acest moment, în urma incendiului a rezultat o victimă cu arsuri pe 80% din suprafața corporală, potrivit reprezentanților ISU Galaţi. Acesta ar fi chiar proprietarul service-ului, cunoscut în comunitatea gălățeană drept „Nicu Blondu”.

Alte două persoane au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare, ambele fiind în stare stabilă. Una dintre victime are un traumatism la umăr, în timp ce o alta a suferit un atac de panică și a fost intoxicată cu fum. Acestea au refuzat transportul la spital, potrivit Proliderfm.

La locul evenimentului au fost mobilizate, inițial, două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de descarcerare, precum şi un echipaj medical SMURD tip C, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi.

„Având în vedere evoluţia incendiului, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă două autospeciale de stingere, o cisternă şi un echipaj medical SMURD tip B, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi şi Secţiei de Pompieri Galaţi”, a mai precizat sursa citată anterior.

Intervenţia pompierilor este în plină desfăşurare.