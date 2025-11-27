Incendiu pe Autostrada Soarelui. Un camion încărcat cu nitrocalcar a luat foc / foto în articol

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române informează că joi, 27 noiembrie 2025, în jurul orei 09:10, traficul a fost oprit pe A2 la kilometrul 145, în apropierea Stației de taxare Fetești, județul Ialomița, după ce un ansamblu rutier care transporta nitrocalcar a luat foc, notează Stirilelitoralului.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Circulația rutieră pe sensul spre București este deviată prin nodul rutier Cernavodă, legătura fiind realizată prin DJ 223 spre Hârșova.

Autoritățile estimează că traficul va fi reluat în condiții normale după ora 11:00. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea provizorie