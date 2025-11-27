€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Stiri Incendiu pe Autostrada Soarelui. Un camion încărcat cu nitrocalcar a luat foc / foto în articol
Data actualizării: 11:52 27 Noi 2025 | Data publicării: 09:38 27 Noi 2025

Incendiu pe Autostrada Soarelui. Un camion încărcat cu nitrocalcar a luat foc / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Un camion a luat foc pe A2, în apropiere de punctul de taxare de la Fetești.

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române informează că joi, 27 noiembrie 2025, în jurul orei 09:10, traficul a fost oprit pe A2 la kilometrul 145, în apropierea Stației de taxare Fetești, județul Ialomița, după ce un ansamblu rutier care transporta nitrocalcar a luat foc, notează Stirilelitoralului.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Circulația rutieră pe sensul spre București este deviată prin nodul rutier Cernavodă, legătura fiind realizată prin DJ 223 spre Hârșova.

Autoritățile estimează că traficul va fi reluat în condiții normale după ora 11:00. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea provizorie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
autostrada soarelui
a2
incendiu a2
nitrocalcar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ciolacu închide rana istorică dintre Muntenia și Moldova. Grindeanu: Am un singur regret privind autostrada
Publicat acum 14 minute
Senatoarea Valentina Aldea (POT) și femeia care a bătut-o cu ranga, replici la ieșirea din sala de judecată
Publicat acum 33 minute
Angajamentul lui Băluță pentru bucureșteni: Se face până în 2028 / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Țevi de muzeu, facturi de lux. Daniel Băluță cere reconstrucție totală
Publicat acum 1 ora si 34 minute
(P) Alegerea locuinței potrivite: Spațiu, funcționalitate și calitate în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 51 minute
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 19 ore si 10 minute
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 25 Noi 2025
Ucraina acceptă planul de pace modificat al lui Donald Trump
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close