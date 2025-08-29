Incendiu la Glina. Risc de propagare la locuințe / update

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) anunță că pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri în localitatea Glina, județul Ilfov.

La fața locului au fost trimise 14 autospeciale de stingere, după ce flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, existând risc de propagare către locuințele din zonă.

Echipele de intervenție acționează pentru limitarea și lichidarea incendiului, astfel încât acesta să nu afecteze gospodăriile din apropiere.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri, localitatea Glina, Ilfov. Sunt alertate 14 autospeciale de stingere, incendiul se manifesta pe o suprafata de 5 hectare, cu risc de propagare la locuinte”, a transmis ISU.

UPDATE: „La ora 16:20 a fost emis un mesaj pentru informarea si avertizarea populatiei prin sistemul RoAlert, pentru localitatea Glina. Incendiul se manifesta pe suprafete intinse de vegetatie uscata, iar dispozitivul de interventie a fost suplimentat pana la 18 autospeciale de stingere”, a transmis ISU.

UPDATE: „Traficul este restrictionat pe Soseaua de Centura, sensul de la Splaiul Unirii spre strada Abatorului”, a zis ISU.

