Impresia străinilor despre România, schimbată radical. "Au zis că le era frică să vină aici, dar acum vor recomanda prietenilor să vină"

"Anul acesta aducem 250 de jucători din străinătate. Vom fi vreo 300-400 de jucători în total. Avem noroc că am găsit la Hotel Caro o locaţie excelentă pentru Bridge. Pot veni şi spectatori. Nu au voie să vorbească în timpul jocului, atât. E ca la tenis sau ca la biliard, nu ca la fotbal. Dacă un spectator încearcă să vorbească, e dat afară din sală. Jocul ăsta e bazat pe onestitate şi moralitate.

Fiind un joc atât de frumos, şi aici au apărut jucătorii profesionişti. Vă dau un exemplu, pe dna Lavazza. Cu cafeaua, din Italia. Dânsa şi-a făcut o echipă de bridge, plăteşte jucători. Şi atunci, acei jucători se numesc jucători profesionişti. Ei îşi asigură traiul de pe o zi pe alta doar jucând cărţi, fără să mai meargă la serviciu. Eu nu sunt un jucător profesionist, nu pot trăi din asta. Chiar dacă am câştigat multe concursuri, am jucat la două campionate europene pentru România. Dar nu am putut să rămân doar la jocul de Bridge, să devin profesionist.

Anul ăsta va participa şi un jucător italian care a fost de nenumărate ori campion mondial, dar şi croaţi, francezi, bulgari. Avem jucătorii cei mai buni străini care vin să participe. I-am atras prin premiile foarte mari. Cum am putut face asta? Cu câţiva prieteni, din domeniul privat, prin sponsorizări.

Cel mai împlinit am fost după prima şi a doua ediţie a turneului de Bridge din Bucureşti. Am luat străinii cu două autocare şi de la Hotel Caro i-am dus în Centrul Vechi, le-am dat o masă. Tot în perioada mai. Absolut toţi au spus că nu au mai văzut aşa ceva. Au spus că auziseră de România şi că le era frică să vină aici, ca şi cum aici ar fi fost un ghetou. După asta spuneau că le vor transmite rudelor să vină în România, că e mai frumos decât în alte părţi ale lumii. Şi noi am pus suflet, am vrut să arătăm potenţialul României", a declarat Florin Filip la DC News TV.

