Important lider ISIS ucis în Siria. Anunțul SUA

De asemenea, serviciul irakian de combatere a terorismului a transmis că un lider de rang înalt al organizației ISIS a fost eliminat, în cadrul unei operațiuni de securitate în Siria, organizată în coordonare cu coaliția internațională condusă de Statele Unite, transmite Reuters.

Conform comunicatului armatei americane, în raid a fost omorât Omar Abdul Qader. El ”căuta să atace Statele Unite”. Documentul nu menționează dacă în timpul operațiunii au existat și victime civile.

Militantul ISIS, cunoscut sub numele de ”Abdul Rahman Al-Halabi”, era șeful operațiunilor externe și al structurilor de securitate ale grupării, a precizat serviciul irakian.

”Abdul Rahman Al-Halabi” era acuzat că a coordonat atacuri în mai multe state, inclusiv atentatul asupra ambasadei Iranului din Liban, dar și planificarea altor operațiuni în Europa și Statele Unite ale Americii, dejucate în final, notează aceleiași surse.

Comandamentul Central al Statelor Unite a desfășurat mai multe lovituri contra liderilor Statului Islamic în Siria. Oficialii americani au avertizat că gruparea are ca scop reluarea activității în țară după căderea președintelui sirian Bashar al-Assad, în decembrie 2024.