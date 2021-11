"Îmi era frică să adorm să nu mă sufoc". Adda, mesaj emoționant pentru Cătălin, soțul ei: Dacă îmi va lua ultimul buchet, să nu fie cu trandafiri... (VIDEO)

"De obicei, las câte un mesaj ascuns în fiecare piesă de-a mea. Mesaj pe care unii oameni reuşesc să îl desluşeasca, iar pentru ceilalţi rămane un mister. Asta este semnătura mea. De data asta nu pot să o fac. “Să nu-mi iei trandafiri” e pentru Cătălin, omul lângă care vreau să îmbătrânesc. Chiar dacă povestea pe care am creat-o în versuri poate fi interpretată diferit şi trecută prin filtre personale, în funcţie de experienţele proprii, de fiecare persoană care ascultă piesa, fiecare cuvânt e pentru “iubire” al meu.

"Dacă vreodată el îmi va lua ultimul buchet, să nu fie cu trandafiri"

Acum un an de zile, viaţa mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecţiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică şi să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur şi simplu am plâns din toată inima. A fost o perioadă de câteva săptâmani când rămâneam fără aer de la edemele ce îmi apăreau în gat. Stăteam cu injecţia de adrenalină lângă mine. Încă o fac, dar, cumva, m-am obişnuit cu ideea că poate asta va fi viaţa mea de acum inainte.

Îmi era frica să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn. În acea seară în care am plâns, pe masa din sufragerie era o vază cu trandafiri. Cătălin obişnuieşte să-mi ia flori mereu. Am început să scriu şi să îmi descarc sufletul, cu frica în inimă că, dacă vreodată el îmi va lua ultimul buchet, să nu fie cu trandafiri. I-am mărturisit că nu îmi plac, nu o făcusem până atunci. Nu am vrut să-l supăr. Şi l-am rugat să-mi ia flori sălbatice de câmp care renasc mereu, chiar dacă vântul e împotriva lor. Aşa cum sunt şi eu. O nebună visătoare, care îşi doreşte să lase ceva în urma, prin muzică, pentru veșnicie”, spune artista.

Ce este dermografismul, boala de care suferă Adda

Adda suferă de dermografism, o boală din cauza căreia a trebuit să ia mai multe măsuri impuse de medici. Dermografismul este o formă de urticarie declanşată de simplă zgâriere a pielii, chiar şi la contactul cu firele de păr şi haine, scrie alergologultau.ro. În urma zgârierii pielii, apare înroşire, o papulă (blândă) şi prurit cutanat. Testarea alergiei se face prin zgârierea pielii, în urma căreia pielea se irită, devine roşie şi umflată.

O incidenţă crescută a fost observată în sarcină (în special în al doilea trimestru), la debutul menopauzei şi la copii atopici. De asemenea, dermografismul poate să apară în urma administrării unui medicament (antibiotic), se poate asocia frecvent cu alte forme de urticarie, parazitoza intestinală sau boala tiroidiană.

Simptomele se pot agrava - situații

Recunoașterea problemei, evitarea factorilor fizici precipitanți sunt metode importante în terapia medicală. La persoanele simptomatice se folosesc antihistaminicele H1 ca agenți preferați. S-au mai folosit cu succes și fototerapia cu UV-B alături de psoralen, scrie romedic.ro.

La pacienţii cu dermografism simptomatic, erupţia pielii este asociată cu prurit care este mai sever noaptea. Simptomele pot fi agravate de căldură - băi calde, presiunea minoră (frecarea, scărpinarea sau ştergerea cu prosopul), exerciţii, stres şi emoţii. Pruritul şi edemul pot afecta toate suprafeţele corpului, dar scalpul şi zona genitală sunt mai rar implicate.

