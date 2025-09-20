Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război

Președintele Consiliului de Supraveghere al Bursei de Valori din Moscova, Serghei Șvetov, a avertizat că populația trebuie să se aștepte la un buget federal cu puternic accent militar pentru mulți ani de acum înainte, întrucât Rusia va fi nevoită să-și refacă rezervele, să reconstruiască infrastructura și să investească în procesul de reînarmare.

După un război, ce urmează? Trebuie să te pregătești pentru următorul război

Serghei Șvetov a declarat la Forumul Financiar de la Moscova, citat de Moscow Times pe 18 septembrie, că „avem o problemă... bugetul. Este un buget militar, așa cum l-a definit Dmitri Anatolievici (Medvedev). Și va rămâne așa încă 5-8 ani, pentru că, după un război, ce urmează? Trebuie să te pregătești pentru următorul război”.

El a zis că aceasta este o situație firească, întrucât implică refacerea rezervelor, achiziția de arme noi și reconstrucția infrastructurii deteriorate.

„Așadar, ideea că „vom suporta încă un an, apoi va fi pace și bugetul va reveni la nivelul din 2021” este o iluzie. Nu se va întâmpla asta”, a adăugat Șvetov.

La începutul săptămânii, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate și fost președinte al Rusiei, a calificat proiectul de buget pentru 2026, aflat în ultimele etape de elaborare, drept unul militar. El a zis că sintagma „buget echilibrat” este doar un eufemism. A mai precizat că obiectivul echilibrului nu ar trebui să împiedice realizarea priorităților stabilite de președintele Vladimir Putin.

De la izbucnirea războiului, cheltuielile militare ale Rusiei au ajuns la cel mai ridicat nivel de după Războiul Rece, adică o treime din bugetul federal pentru 2025.

Industria de apărare a devenit principalul motor al economiei, în timp ce producția civilă se află în declin. Sumele alocate pentru apărare și securitate națională depășesc 17 trilioane de ruble, adică aproximativ 8% din PIB.

Totodată, guvernul întâmpină dificultăți tot mai mari în acoperirea acestor cheltuieli, pe fondul creșterii costurilor legate de conflictul din Ucraina și al scăderii veniturilor, cauzată de prețurile reduse la petrol, de întărirea rublei și de încetinirea economiei.

În acest context, autoritățile pregătesc o nouă etapă de consolidare bugetară, care presupune tăieri de cheltuieli și creșterea veniturilor. Printre măsurile discutate se află majorarea cotei TVA, pentru a alimenta o trezorerie puternic afectată de cheltuielile generate de „operațiunea specială”, notează Moscow Times.