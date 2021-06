Ilinca Vandici, de urgență la spital

Frunoasa prezentatoare „Bravo, ai stil! Celebrities”, Ilinca Vandici, a ajuns pe mâna medicilor în toiul nopții, acuzând dureri de stomac.

linca Vandici a postat un storie pe Instagram de pe patul de spital, în care pare că starea ei este stabilă. Ar fi avut o criză de stomac.

Ilinca Vandici a fost la spital chiar cu câteva zile înainte de ziua sa de naștere.

Pe 17 iunie, Ilinca Vandici va împlini vârsta de 35 de ani. Nu își dorește sub nicio formă o petrecere fastuoasă, ci o mică reuniune cu familia și prietenii.

Ilinca Vandici a suferit de depresie postnatală

La un moment dat, Ilinca Vandici a dezvăluit că a trecut și printr-un episod de depresie, imediat după ce l-a născut pe băiețelul ei.

„Prima oară am simțit depresia după ce l-am născut pe Zian și s-a manifestat prin atacuri de panică și prin crize de plâns pe care nu mi le explicam.

Nu puteam controla nimic. (…) Mie îmi place să dețin controlul, iar după naștere nu am putut face asta. (…) Îmi era frică, eram panicată, el plângea, eu nu știam ce să-i fac. Atunci mi s-a declanșat, a fost o depresie post-natală pe care nu am tratat-o pentru că nu am avut timp.

Am revenit la muncă și s-a rezolvat. (…) Dar în pandemie am stat iar doar acasă cu copilul, nefăcând nimic, neplecând nicăieri, nemuncind. Mi s-a reactivat. De data asta am luat decizia deșteaptă de a apela la ajutor de specialitate. De atunci fac terapie”, a spus ea.