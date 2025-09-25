Igor Dodon agită spiritele în Republica Moldova: A sosit momentul pentru ultima bătălie

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, în prezent unul dintre liderii Blocului Patriotic de opoziţie, şi-a îndemnat joi simpatizanţii adversari ai guvernului preşedintei Maia Sandu să iasă în stradă după alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru a-şi apăra "victoria", relatează agenţiile EFE și Agerpres.



A sosit momentul pentru "ultima bătălie", a clamat Dodon la un miting electoral la Chişinău. "Trebuie să fim pregătiţi să ne apărăm victoria. Vă îndemn pe toţi să fiţi pregătiţi să ieşiţi în Piaţa Centrală pe 29 septembrie. Eu voi fi acolo", a adăugat fostul preşedinte.



După o serie de percheziţii şi arestări în urma cărora autorităţile de la Chişinău au anunţat destructurarea unei reţele coordonate de Rusia pentru destabilizarea Republicii Moldova, Dodon a acuzat tentative de intimidare şi reducere la tăcere a criticilor preşedintei pro-europene Maia Sandu pentru a asigura victoria formaţiunii de guvernământ Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS). El a acuzat în plus autorităţile că pregătesc manipularea votului, mai ales la secţiile din vestul Europei, unde diaspora ar putea din nou să încline balanţa rezultatului, la fel cum s-a întâmplat anul trecut la alegerile prezidenţiale, câştigate de Maia Sandu datorită voturilor din diaspora europeană.



De partea sa, Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, a acuzat Rusia că încearcă să "cumpere" alegători astfel încât să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă.



Kremlinul a estimat miercuri că la alegerile parlamentare de duminică vocea diasporei moldovene din Rusia, pe care o estimează la circa o jumătate de milion de persoane, nu se va putea face auzită, întrucât dreptul ei la vot va fi limitat prin organizarea a numai două secţii de votare. Autorităţile ruse au criticat de asemenea reducerea numărului secţiilor de votare în regiunea separatistă Transnistria, iar ambasadorul Republicii Moldova a fost convocat la MAE rus pentru a i se transmite un protest faţă de refuzul Chişinăului de a acredita observatori ruşi la aceste alegeri.



Sondajele situează acum formaţiunea PAS la procente cuprinse între 35% şi 42% din intenţiile de vot, insuficient pentru ca acest partid să poată guverna singur, cum a făcut după alegerile din 2021. Pe locul doi în aceleaşi sondaje se află Blocul Patriotic, cu procente între 25% şi 30%.