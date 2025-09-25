€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:39 25 Sep 2025

Igor Dodon agită spiritele în Republica Moldova: A sosit momentul pentru ultima bătălie

Autor: Ioan-Radu Gava
igor dodon Foto: Agerpres
 

Politicianul prorus Igor Dodon își cheamă susținătorii în stradă, imediat după alegerile parlamentare de duminică.

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, în prezent unul dintre liderii Blocului Patriotic de opoziţie, şi-a îndemnat joi simpatizanţii adversari ai guvernului preşedintei Maia Sandu să iasă în stradă după alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru a-şi apăra "victoria", relatează agenţiile EFE și Agerpres.

A sosit momentul pentru "ultima bătălie", a clamat Dodon la un miting electoral la Chişinău. "Trebuie să fim pregătiţi să ne apărăm victoria. Vă îndemn pe toţi să fiţi pregătiţi să ieşiţi în Piaţa Centrală pe 29 septembrie. Eu voi fi acolo", a adăugat fostul preşedinte.

După o serie de percheziţii şi arestări în urma cărora autorităţile de la Chişinău au anunţat destructurarea unei reţele coordonate de Rusia pentru destabilizarea Republicii Moldova, Dodon a acuzat tentative de intimidare şi reducere la tăcere a criticilor preşedintei pro-europene Maia Sandu pentru a asigura victoria formaţiunii de guvernământ Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS). El a acuzat în plus autorităţile că pregătesc manipularea votului, mai ales la secţiile din vestul Europei, unde diaspora ar putea din nou să încline balanţa rezultatului, la fel cum s-a întâmplat anul trecut la alegerile prezidenţiale, câştigate de Maia Sandu datorită voturilor din diaspora europeană.

De partea sa, Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, a acuzat Rusia că încearcă să "cumpere" alegători astfel încât să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă.

Kremlinul a estimat miercuri că la alegerile parlamentare de duminică vocea diasporei moldovene din Rusia, pe care o estimează la circa o jumătate de milion de persoane, nu se va putea face auzită, întrucât dreptul ei la vot va fi limitat prin organizarea a numai două secţii de votare. Autorităţile ruse au criticat de asemenea reducerea numărului secţiilor de votare în regiunea separatistă Transnistria, iar ambasadorul Republicii Moldova a fost convocat la MAE rus pentru a i se transmite un protest faţă de refuzul Chişinăului de a acredita observatori ruşi la aceste alegeri.

Sondajele situează acum formaţiunea PAS la procente cuprinse între 35% şi 42% din intenţiile de vot, insuficient pentru ca acest partid să poată guverna singur, cum a făcut după alegerile din 2021. Pe locul doi în aceleaşi sondaje se află Blocul Patriotic, cu procente între 25% şi 30%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

igor dodon
alegeri moldova
alegeri republica moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Mark Rutte, mesaj ferm cu privire la doborârea dronelor și avioanelor rusești
Publicat acum 27 minute
Igor Dodon agită spiritele în Republica Moldova: A sosit momentul pentru ultima bătălie
Publicat acum 33 minute
Octavian Strunilă: “Am bani mulţi de dat, 25.000 de lei in fiecare duminică seara”
Publicat acum 44 minute
Tehnologia pe mai multe fronturi. Ce înseamnă securitatea în era conflictelor hibride
Publicat acum 58 minute
Tatuajele, scut neașteptat împotriva melanomului? Un studiu american schimbă percepțiile despre cancerul de piele
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 19 ore si 58 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close