ICR,  în parteneriat cu Ambasada Ucrainei și CONAF au lansat programul de Cursuri de Limba Română pentru ucrainenii rezidenți în România

Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ambasada Ucrainei în România și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin(C.O.N.A.F.), a lansat prima sesiune a cursurilor gratuite de limba română. Anunțarea programului a avut loc în cadrul unei conferințe desfășurate la sediul Institutului Cultural Român, prilejuită de semnarea acordului de parteneriat tripartite. Evenimentul a subliniat rolul educațional și cultural al acestei colaborări dedicate cetățenilor ucraineni rezidenți în România.

Cursurile, dedicate exclusiv cetățenilor ucraineni rezidenți în România, se vor desfășura în sistem online. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 septembrie 2025, iar sesiunile de formare vor avea loc în perioada 29 septembrie – 3 decembrie 2025.

Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Român: Mă bucur că putem oferi un program dedicat ucrainenilor din România

„Învățarea limbii române reprezintă atât o șansă de integrare, cât și un mijloc de a ne cunoaște mai bine unii pe alții. Strategia ICR pentru perioada 2022–2026 subliniază că limba română este vorbită de peste 30 de milioane de oameni, iar cunoașterea ei constituie nu doar un avantaj pentru cei care trăiesc în România, ci și o oportunitate de comunicare într-o limbă europeană care, în anumite țări, se situează între a doua și a treia cea mai vorbită. Mă bucur că dezvoltăm această colaborare cu Ambasada Ucrainei și cu CONAF și că putem oferi un program dedicat ucrainenilor din România, complementar altor inițiative culturale prin care sprijinim cultura și limba română în Ucraina”.

S. Ihor Prokopchuk, Ambasadorul Ucrainei în România: Îmi exprim recunoștința față de Institutul Cultural Român

„Sprijinirea învățării limbii române de către cetățenii ucraineni nu înseamnă doar facilitarea integrării lor în viața socială, ci și afirmarea valorilor europene comune, care unesc Ucraina și România. Îmi exprim recunoștința față de Institutul Cultural Român pentru colaborarea fructuoasă și pentru disponibilitatea de a realiza împreună proiecte care apropie popoarele noastre și deschid noi perspective.”

Cristina Chiriac, președinte C.O.N.A.F.: România are o șansă să devină un model de incluziune într-o Europă zguduită de crize

„Prin semnarea acestui acord, construim o infrastructură de încredere. Parteneriatul dintre Institutul Cultural Român, Ambasada Ucrainei și CONAF este dovada că solidaritatea poate deveni instituție, iar empatia – politică funcțională. Incluziunea este singura cale demnă pentru o societate care vrea să rămână umană. Vorbim despre cursuri de limba română oferite gratuit refugiatelor ucrainence, și totodată despre un test de maturitate națională. Dacă îi privim pe cei 186.000 de refugiați doar ca pe o povară, vom pierde o resursă uriașă de inteligență și reziliență. Dacă îi integrăm, vom câștiga forță de muncă, încredere, demografie și stabilitate socială. România are o șansă rară: să devină un model de incluziune într-o Europă zguduită de crize. Dar pentru asta trebuie să ne asumăm un adevăr simplu – solidaritatea declarativă nu mai ajunge. Avem nevoie de infrastructură de incluziune, de politici publice și de parteneriate reale între stat, business și societatea civilă. Empowering Hope s-a născut din convingerea că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Dar destinul acestui proiect nu este să rămână un exercițiu izolat, ci să devină normă națională. Așa vom arăta lumii – și mai ales nouă înșine – că România are forța de a conduce prin responsabilitate și viziune.”

Prin acest demers, ICR, Ambasada Ucrainei și CONAF își propun să promoveze valorile multilingvismului și interculturalității, să contribuie la coeziunea socială și să susțină consolidarea imaginii României ca spațiu deschis și incluziv. Programul răspunde nevoilor unei comunități aflate în continuă creștere în România și urmărește facilitarea integrării sociale și profesionale a cetățenilor ucraineni. Stăpânirea limbii române reprezintă un instrument esențial pentru accesul la servicii publice, integrarea pe piața muncii, educație și, totodată, pentru o viață independentă și demnă.

Institutul Cultural Român organizează permanent la București și în reprezentanțele sale Cursuri extensive de limba română pentru străini, cu prezență fizică sau online, cu plată. Modulul III/2025 va începe la București pe 22 septembrie, iar înscrierile se fac până pe 12 septembrie.Sesiunile de atestare a cunoștințelor de limba română ca limbă străinăau loc atât la București, cât și la reprezentanțele Institutului Cultural Român din străinătate și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. ICR oferă și în străinătate diverse programe de cursuri de limba română pentru străini, dar și pentru copiii din comunitățile de români din afara granițelor.

Sărbătorită anual la 31 august, Ziua Limbii Române oferă prilejul de a aduce în prim-plan nu doar frumusețea și expresivitatea acestei limbi, ci și rolul ei de legătură între comunitățile românești din străinătate și spațiul cultural internațional. Institutul Cultural Român celebrează Ziua Limbii Române printr-un amplu program de evenimente desfășurate în reprezentanțele sale, reafirmând importanța limbii ca vector de identitate, cultură și dialog intercultural. La sediul ICR, expoziția Imaginea cuvântului – Desenând limba românăeste prezentată în perioada 28 august– 25 septembrie 2025 și poate fi vizitată de luni până sâmbătă, între orele 10:30 și 17:00.

Informații suplimentare pentru înscriere:

www.icr.ro/pagini/cursuri-gratuite-de-limba-romana-pentru-cetateni-ucraineni-rezidenti-in-romania

