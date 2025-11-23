Iarna a venit la Sibiu. Poliție: Recomandăm șoferilor să-și echipeze mașinile

Șoferii au fost sfătuiți să se informeze cu privire la condițiile meteo și să își echipeze mașina corespunzător.

Potrivit unei informări de pe pagina de Facebook a Poliției Române, se acționează cu utilaje de deszăpezire pentru curățarea drumului.

„Recomandăm participanților la trafic să se informeze cu privire la condițiile meteo din zonele în care urmează să se deplaseze și să echipeze mașina corespunzător. Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Polițiștii monitorizează starea părții carosabile și desfășoară activități pentru prevenirea oricăror evenimente ce ar putea pune în pericol siguranța participanților la trafic”, menționează sursa citată.

O legendă urbană printre şoferi spune că e în regulă să ai cauciucuri de iarnă montate doar pe faţă.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, spune că o astfel de metodă este extrem de periculoasă.

„Sub nicio formă. O spun din toată experienţa de pe stradă, de conducere defensivă, dar şi din experienţa de la curse. O maşină care are roţi de un fel pe faţă şi de un fel pe spate e cea mai periculoasă variantă. Sunt anumite zone în care roţile de iarnă sunt mai eficiente decât cele de vară, în sensul că e asfaltul mai rece, mai ud, etc. Şi spatele va pleca în permanenţă în derapaj. La fel cum sunt şi zone unde roţile de vară, de pe spate, sunt mai eficiente, că e asfaltul mai uscat, a dat un pic soarele. Roţile de faţă alunecă un pic atunci. Ceea ce înseamnă că maşina are un comportament care se schimbă constant. Este cea mai periculoasă situaţie în care poţi să fii când mergi la limită, în sensul că eşti într-o situaţie de virat sau de evitat.





Dacă vorbim doar de accelerat şi frânat în condiţii normale, da, cu roţi de iarnă pe faţă ai şanse mai mari să opreşti, să pleci de pe loc. Dar când apare prima situaţie la limită, diferenţa va fi foarte mare. Deci sub nicio formă nu e util.

Prefer să fiu cu roţi de vară peste tot, pentru că voi merge la limita aderenţei, decât să am roţi de iarnă pe faţă şi roţi de vară pe spate. La prima virare va fi pericol.





Foarte multă lume preferă, din nou, să pună roţile mai uzate pe spate şi cele mai noi pe faţă. Ceea ce înseamnă că maşina va avea constant un comportament supravirator. Atunci când vei trage de volan să virezi sau să eviţi ceva, la asta mă refer. Unii spun că nu e problemă, că iau virajele mai încet. Dar să îi văd ce fac când le sare ceva în faţă, sau când sunt surprinşi de un viraj. Sigur, fiecare şofer îşi poate propune să meargă mai încet. Dar sunt situaţii limită în care ajungi în viaţa de zi cu zi. Viaţa de zi cu zi nu e cu 150 km/h. E cu viteze între 30 şi 80 km/h. Dacă maşina pleacă necontrolabil, chiar şi pentru unul cu experienţă, e periculos", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

