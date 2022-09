Hodorkovski, oligarh rus anti-Putin, face apel la ruşi să saboteze Kremlinul: Trebuie să îi convingem că trebuie să facă asta

Hodorkovski, care a stat un deceniu la închisoare, între 2003 şi 2013, este acum rezident al Londrei şi spune că invazia declanşată de Putin a schimbat complet agenda opoziţiei politice din Rusia. El afirmă că "rezistenţa armată" ar putea juca un rol important în viitor.

"Trebuie să le explicăm oamenilor ce pot face, să îi convingem că trebuie să o facă şi să îi şi ajutăm dacă ajung în situaţii periculoase", a declarat Hodorkovski pentru The Guardian.

Acesta mai spune că fiecare acţiune ar trebui să depindă de toleranţa ruşilor la risc şi ar putea să însemne orice, de la graffiti anti-război la sabotarea livrărilor pe cale ferată pentru front.

"Evident, suntem total împotriva metodelor teroriste care ar răni oameni neînarmaţi", a completat el, criticând uciderea Dariei Dugina, fiica unui celebru ideolog rus.

Hodorkovski recunoaşte că l-a citit greşit pe Putin

"Nu am fost suficient de ager să îmi dau seama. Are acea aptitudine a KGB-ului de a se adapta interlocutorului, dar are şi un talent aparte pentru asta. La început, nu se simţea confortabil în poziţia de preşedinte şi nu voia să îşi facă duşmani care ar fi putut face front comun împotriva lui. Dar, bineînţeles, nu a avut niciodată idei liberale", a mai precizat fostul oligarh.

Hodorkovski a fost arestat în 2003, după ce a criticat public corupţia guvernamentală în timpul unei întâlniri cu Putin şi a promis să finanţeze partidele de opoziţie.

Kasparov și Hodorkovski atrag atenția asupra interdicției generale de vize UE pentru ruși: „Nu putem să îi împingem la o parte”

Doi dintre cei mai cunoscuţi oponenţi ruşi ai regimului de la Kremlin, fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski şi fostul campion de şah Garri Kasparov, au atenţionat joi Uniunea Europeană în legătură cu o interdicţie generală de intrare în blocul comunitar pentru cetăţenii ruşi, în timp ce Moscova a criticat decizia UE de a suspenda acordul privind facilitarea vizelor, relatează Agerpres, conform DPA.

Oprirea totală a emiterii de vize turistice le-ar închide uşa şi ruşilor care nu sprijină războiul din Ucraina, au spus cei doi opozanţi din exil într-o conferinţă de presă la Vilnius, capitala Lituaniei, conform agenţiei de presă BNS.

Hodorkovski a declarat că această chestiune va determina de asemenea şi direcţia Rusiei după ce se va încheia conducerea lui Vladimir Putin.

„Acest lucru va depinde în mare măsură de ce exemplu va vedea generaţia tânără de ruşi. Pentru ca acest exemplu să fie european, trebuie să lucrăm cu această generaţie tânără”, a spus fostul oligarh, care a ieşit din graţiile Kremlinului.

„Trebuie să rămânem în contact cu aceşti ruşi. Nu putem să îi împingem la o parte, pentru că tot ce se va întâmpla mâine pe continentul nostru european comun depinde de ei”, a adăugat el.

La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat decizia Uniunii Europene, spunând că este una „contradictorie”, la fel ca „o serie de alte absurdităţi de acest tip”, potrivit agenţiei ruse Interfax.

O ieşire din acordul care datează din 2007 va face de asemenea ca situaţia să fie mai dificilă şi pentru europeni, a mai afirmat Peskov, fără alte explicaţii.

UE a decis miercuri să suspende un acord de facilitare a vizelor cu Moscova, ca parte a sancţiunilor adoptate în urma războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

Decizia face ca procesul de vize pentru UE să fie mai complicat, mai scump şi mai birocratic şi va creşte timpul de aşteptare pentru aprobare, însă nu reprezintă o interdicţie completă.

Măsura vine după săptămâni de presiuni din partea ţărilor din UE de la graniţa cu Rusia de a opri intrarea cetăţenilor ruşi în blocul comunitar cu vize Schengen emise de unele state membre ale UE.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News