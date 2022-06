Heard vs Depp. Actriţa nu are suficienţi bani pentru a plăti despăgubiri fostului soţ

Johnny Depp a ieşit învingător din acest proces extrem de mediatizat, chiar dacă juraţii au ajuns la concluzia că cele două vedete de la Hollywood s-au defăimat reciproc.



Întrebată de canalul NBC dacă clienta sa îi poate plăti lui Johnny Depp cei 10,4 milioane de dolari despăgubiri, Elaine Bredehoft, avocata actriţei, a răspuns: "oh, nu, absolut nu".



Avocata, care consideră că Amber Heard a fost "demonizată" de echipa de avocaţi a actorului, a spus că intenţionează să facă recurs la decizia juriului, scrie Agerpres.

Ce au decis juraţii





După aproximativ 13 ore de dezbateri într-un tribunal de lângă Washington, cei şapte juraţi i-au dat dreptate vedetei din "Piraţii din Caraibe" pentru toate cele trei motive ale procesului de defăimare, acordându-i despăgubiri de 10 milioane de dolari şi 5 milioane de dolari daune agravate.



În mod clar, ei au considerat în unanimitate că Amber Heard, 36 de ani, a făcut declaraţii false descriindu-se ca victimă a violenţei domestice şi că a acţionat "rău intenţionată".



Tribunalul din Fairfax, Virginia, a redus însă cuantumul daunelor agravate la 350.000 de dolari, conform sumei maxime legale în vigoare în stat, ceea ce a redus la 10,4 milioane de dolari suma datorată de Heard fostului ei soţ.



Cei şapte juraţi - cinci bărbaţi şi două femei - au decis, de asemenea, că Johnny Depp, 58 de ani, a defăimat-o pe Amber Heard, acordându-i o compensaţie financiară de 2 milioane de dolari.

Amber Heard, primul mesaj după ce a aflat că a pierdut în procesul cu Johnny Depp

„Dezamăgirea pe care o simt este dincolo de cuvinte. Sunt devastată că muntele de dovezi nu a putut să treacă de puterea și influența disproporționate ale fostului meu soț. Sunt și mai dezamăgită de ce înseamnă acest verdict pentru alte femei. Este un pas în spate. Întoarce ceasul într-o perioadă în care faptul că o femeie vorbește însemna că va fi umilită public. Ne întoarce la ideea că violența împotriva femeilor nu trebuie să fie luată în serios.

Sunt tristă că am pierdut acest proces. Dar sunt și mai tristă de faptul că pare că am pierdut un drept pe care credeam că îl am, de a vorbi liber și deschis”, a transmis Amber Heard, după verdict.

Jurații au ascultat peste 100 de ore de dovezi

După ce au ascultat mai mult de 100 de ore de mărturie timp de șase săptămâni, jurații au finalizat audierea probelor în procesul pentru defăimare dintre Johnny Depp și Amber Heard. Ca martor final, Heard a luat din nou cuvântul pentru a doua oară joi, pentru a fi chestionată despre inadvertențele dintre varianta ei de evenimente și variantele martorilor lui Depp.

Amber Heard a mărturisit că nu a fost surprinsă de numărul de persoane care au acceptat să depună mărturie în numele lui.

Procesul lui Johnny Depp cu Amber Heard. Tudor Chirilă: „Doi oameni care sunt de fapt victimele mediilor în care au crescut”

Tudor Chirilă a vorbit, în emisiunea de la Spectacola, despre pocesul lui Johnny Depp cu Amber Heard. „Mă uit la procesul lui Johnny Depp și Amber Heard și mă uit la doi oameni care sunt de fapt victimele mediilor în care au crescut. Cum facem cu oamenii ăștia? Acestea sunt niște probleme pe care le ridică Spectacolul „visul american” și o face într-o multitudine de feluri, o face și comic, o face și tragic”, a spus actorul Tudor Chirilă.

