Harry şi Meghan Markle, invitaţi oficial la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Ducii de Sussex nu au acceptat încă să participe

Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan Markle, au fost invitaţi să asiste la încoronarea regelui Charles al III-lea, a relatat duminică The Sunday Times, însă cuplul, care a părăsit Marea Britanie pentru a locui în SUA în 2020, nu a precizat încă dacă va face această călătorie, informează AFP.



Potrivit unui purtător de cuvânt al ducilor de Sussex citat de cotidianul britanic, prinţul Harry "a primit recent un e-mail de la biroul Majestăţii Sale cu privire la încoronarea" lui Charles, în vârstă de 74 de ani, care ar urma să aibă loc pe 6 mai, scrie Agerpres.



"O decizie imediată cu privire la participarea ducelui şi a ducesei nu va fi comunicată de către noi în acest stadiu", a precizat purtătorul de cuvânt.

Controversă după publicarea cărţii de memorii Spare





Revenirea ducilor de Sussex în Marea Britanie pentru a participa la încoronare a făcut obiectul multor speculaţii în mass-media britanice în ultimele luni, după atacurile virulente ale cuplului la adresa familiei regale.



După un documentar difuzat pe Netflix în decembrie, Harry, în vârstă de 38 de ani, şi-a publicat la începutul lunii ianuarie controversata sa carte de memorii "Spare", în care povesteşte despre adolescenţa sa marcată de alcool şi de droguri şi detaliază destrămarea relaţiilor cu tatăl său, regele Charles al III-lea, şi cu fratele său, William.



Sâmbătă seara, ducele de Sussex a făcut noi mărturisiri într-un interviu cu Gabor Maté, un cunoscut specialist în traume şi adicţii, care a fost difuzat pe internet cu acces plătit.



Prinţul Harry a dezvăluit că s-a simţit întotdeauna "uşor diferit" de restul familiei regale britanice şi că, după ce a crescut într-un "cămin destrămat", face tot posibilul să nu transmită "traume" copiilor săi, Archie, în vârstă de 3 ani, şi Lilibet, în vârstă de 1 an.



Harry şi Meghan s-au întors în Marea Britanie doar în rare ocazii de la plecarea lor din 2020, în special pentru a asista la funeraliile reginei Elisabeta a II-a în septembrie anul trecut.



Ducele de Sussex a călătorit singur pentru înmormântarea bunicului său, prinţul Philip, în 2021, în plină pandemie de COVID-19.



În aceste călătorii, cei doi au stat la Frogmore Cottage, însă săptămâna aceasta regele Charles al III-lea le-a retras dreptul de a locui în această reşedinţă.



Publicaţiile The Sun şi The Telegraph au relatat că Palatul Buckingham a trimis o "înştiinţare de evacuare" cuplului, care de când a părăsit Marea Britanie a lansat numeroase critici la adresa casei regale britanice.



Frogmore Cottage, o reşedinţă cu cinci dormitoare lângă Castelul Windsor din vestul Londrei, le-a fost dăruită ducelui şi ducesei de Sussex de către regina Elisabeta a II-a în 2018 drept cadou de nuntă.



O sursă apropiată ducilor de Sussex, citată de biograful lor Omid Scobie, a declarat că aceştia vor avea la dispoziţie "până la începutul verii" pentru a-şi muta restul bunurilor din reşedinţă.

