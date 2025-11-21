€ 5.0891
Ciudățenie la Roma: o călugăriță cu teniși preia controlul traficului. VIDEO
Data actualizării: 19:55 21 Noi 2025 | Data publicării: 19:47 21 Noi 2025

Ciudățenie la Roma: o călugăriță cu teniși preia controlul traficului. VIDEO
Autor: Alexandra Curtache

calugarita Foto: Captură Video
 

Un autobuz blocat, claxoane care urlă și șoferi nervoși… până când o călugăriță în adidași roșii a apărut ca o supereroină neașteptată a traficului roman. În doar câteva minute, ordinea a fost restabilită, iar videoclipul a devenit viral.

Totul s-a întâmplat astăzi, în jurul orei 13:00, între Via dei Querceti și Via di San Giovanni in Laterano, la doi pași de Colosseum. Un autobuz ATAC s-a împotmolit într-o curbă din cauza unei parcări ilegale, iar șoferul părea gata să-și piardă răbdarea.

Claxoanele și înjurăturile șoferilor s-au auzit până la Colosseum, în timp ce scutere și trotinete își croiau drum printre mașini. Agenții de circulație păreau să fi dispărut, iar haosul părea complet.

Super-călugărița intervine

Când totul părea pierdut, o figură neașteptată a luat frâiele situației: o călugăriță cu habit negru, voal și… adidași roșii aprinși. Fără ezitare, s-a plasat în mijlocul intersecției și a început să dirijeze traficul: unii șoferi dădeau înapoi, alții o luau la stânga sau la dreapta.

„Acționez ca un agent de circulație, ca să vă pot trimite mai repede acasă”, a explicat ea calm, în timp ce șoferii rămâneau cu gura căscată. Cineva dintr-o mașină a strigat: „Slavă Domnului!”, iar momentul a fost imortalizat de agenția ADN Kronos și postat online de consilierul municipal Francesco Carpano.

Când religia întâlnește traficul rutier

Videoclipul a devenit rapid viral, iar comentariile online abundă în laude și umor: de la „sfântul traficului” până la „cea mai rapidă misiune de dirijare din istoria Romei”.

Oare va primi această călugăriță un „medalion de merit” de la primărie? Cert este că astăzi, traficul din Roma a întâlnit o eroină neașteptată… cu teniși roșii. 

