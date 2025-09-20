Haos în Europa pe mai multe aeroporturi tranzitate de mii de români. Un atac cibernetic provoacă întârzieri mari și zboruri anulate

Incidentul a vizat sistemele electronice de check-in și gestionare a bagajelor, cauzând întârzieri semnificative și cozi uriașe de pasageri.

Potrivit BBC, sute de zboruri au fost afectate de-a lungul zilei, iar pasagerii au fost nevoiți să treacă prin proceduri manuale de check-in și îmbarcare. Situații similare au fost raportate și pe aeroporturile din Bruxelles, Berlin, Dublin și Cork, unde unele companii aeriene au fost forțate să renunțe temporar la sistemele informatizate.

Compania RTX, deținătoarea Collins Aerospace, furnizorul software-ului Muse, utilizat de mai multe linii aeriene pentru partajarea ghișeelor și porților de îmbarcare, a confirmat că este vorba despre o perturbare legată de un atac cibernetic. „Impactul este limitat la check-in-ul electronic al pasagerilor și la predarea bagajelor și poate fi atenuat prin proceduri manuale”, a precizat compania, care a anunțat că lucrează la remedierea rapidă a problemei.

În timp ce British Airways a reușit să își mențină cursele în condiții normale prin activarea unui sistem de rezervă, majoritatea celorlalte companii aeriene care operează pe Heathrow au fost grav afectate. În Bruxelles, unde cozile s-au întins pe zeci de metri, Eurocontrol a cerut operatorilor aerieni să anuleze jumătate din zborurile programate între sâmbătă dimineață și luni dimineață.

Aeroportul Heathrow din Londra a anunțat că a suplimentat personalul din terminale pentru a limita efectele și a sfătuit pasagerii să verifice statusul zborurilor înainte de a veni la aeroport. „Recomandăm pasagerilor să ajungă nu mai devreme de trei ore înaintea zborurilor internaționale sau două ore pentru cele interne”, a transmis aeroportul.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie a confirmat că lucrează alături de Collins Aerospace, aeroporturile afectate, Departamentul pentru Transporturi și autoritățile de aplicare a legii pentru a evalua impactul atacului. La rândul său, secretarul pentru Transporturi, Heidi Alexander, a spus că monitorizează îndeaproape situația.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea industriei aviatice în fața atacurilor informatice, după ce în iulie 2024 o actualizare defectuoasă de software de la compania Crowdstrike a provocat o cădere globală a sistemelor IT, paralizând temporar zboruri în SUA și Europa.

Deși circulă speculații privind implicarea unor hackeri sprijiniți de Kremlin, experții atrag atenția că, în ultimii ani, cele mai multe atacuri de amploare au fost comise de grupări criminale interesate în obținerea de bani prin furt de date sau ransomware.

Pentru moment, Collins Aerospace nu a oferit detalii publice despre natura sau originea atacului.

Între timp, mii de pasageri continuă să se confrunte cu întârzieri majore și anulări, în timp ce autoritățile europene încearcă să gestioneze situația.