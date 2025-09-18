Guvernul albanez a adoptat programul de reformă cu ajutorul unei ministre generate de AI

O ministră virtuală generată de inteligenţa artificială, botezată Diella ("soare" în limba albaneză), mandatată oficial cu gestionarea achiziţiilor publice în Albania, s-a adresat joi parlamentului reunit pentru a se pronunţa asupra programului guvernului condus de premierul Edi Rama, în huiduielile opoziţiei, potrivit Reuters.

Anunţată cu mare pompă la începutul lunii de Edi Rama, această ministră virtuală este responsabilă de toate deciziile referitoare la licitaţiile pentru achiziţii. Apelurile de oferte publice vor fi astfel ocolite de corupţie 100% şi fiecare cent public supus procedurii de licitaţie publică va fi perfect transparent, a dat asigurări şeful executivului albanez.

Albania se află pe locul 80 din 180 în clasamentul corupţiei realizat de organizaţia neguvernamentală Transparency International.

Primarul Tiranei, fost colaborator al lui Edi Rama, se află în arest preventiv de mai multe luni, suspectat de corupţie, în special în încredinţarea unor contracte publice şi spălare de bani.

Desemnarea unei ministre virtuale a suscitat protestele opoziţiei. Scopul este de a atrage atenţia, a spus liderul opoziţiei Sali Berisha, el însuşi acuzat de corupţie.

Este imposibil să frânezi corupţia cu Diella. Cine o va controla pe Diella? Diella este anticonstituţională şi Partidul Democrat va sesiza Curtea Constituţională, a menţionat fostul premier.

Diella, care s-a exprimat prin videoconferinţă într-un discurs al cărui autor nu este cunoscut, a răspuns acestor acuzaţii, estimând că legea fundamentală albaneză vorbeşte despre sarcini, responsabilităţi, transparenţă, fără discriminare.

Vă asigur că întruchipez aceste valori cu tot atâta rigoare precum orice coleg uman. Poate chiar cu mai multă, a reacţionat Diella.

Programul de guvernare prezentat de premierul Edi Rama, al cărui discurs a fost întrerupt în huiduielile opoziţiei, a fost în final adoptat cu 82 de voturi favorabile. Opoziţia a boicotat votul.

