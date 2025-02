Guvernatorul Ron DeSantis nu îi primește pe frații Tate în Florida. Update: Trump, prima reacție / video

Update:

Întrebat despre Andrew Tate și fratele său, care ar fi zburat în SUA după ce Washingtonul ar fi cerut României să ridice interdicția de călătorie ce îi împiedica să părăsească țara, Trump ar fi declarat că „nu știe nimic despre acest subiect”.

Potrivit BBC, Keir Starmer a spus că trebuie să se pună la curent cu situația înainte de a comenta

CITEȘTE ȘI - Instanța din România ridică sechestrul pe o parte din bunurile lui Andrew Tate

Știrea inițială:

Frații Tate au aterizat în Florida, însă guvernatorul statului american nu îi primește pe aceștia. El a transmis în cadrul unei conferințe de presă că cei doi frați nu sunt bine-primiți în Florida.

„Nu: Florida nu este un loc în care sunteți bineveniți cu acest tip de comportament. Procurorul nostru general, James Uthmeier, analizează ce cârlige de stat și jurisdicții avem pentru a face față acestui lucru”, a zis DeSantis.

„Nu știu cum s-a ajuns la asta. Noi nu am fost implicați. Nu am fost notificați. Am aflat prin intermediul mass-media”, a mai zis el.

Frații Tate au părăsit Români azi dimineață, după ce ieri li s-a respins controlul judiciar.

„Se spun foarte multe lucruri despre noi. Este foarte important să nu mai permitem să se întâmple aceste campanii de defăimare. Sunt iscursuri finanțate de organizațiile lui Soros“, a spus Andrew Tate pe aeroportul din Florida.

Ron DeSantis says Andrew Tate & Tristan Tate are not welcome in Florida ???? pic.twitter.com/KueMk64RLy — Faizal Mammar (@faizal_mammar) February 27, 2025

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News