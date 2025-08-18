Grindeanu: Propunerile pe administraţie şi măsurile fiscale necesită discuţii în plus în această săptămână

El a precizat că a avut mai multe întâlniri în ultima săptămână cu premierul Ilie Bolojan pentru a încerca găsirea de soluţii.



"Am spus aşa - nu avem niciun fel de problemă pe reglementările care duc la eliminarea privilegiilor. (...) Suntem înaintaţi în interiorul PSD şi putem spune că e aprobat şi ce se află în dezbatere publică acum pe partea de sănătate. Sunt în dezbatere publică în schimb două propuneri - pe administraţie şi pe măsuri fiscale - care necesită în această săptămână discuţii în plus. Ce am adoptat noi astăzi? Da, ok, în continuare, pe tot ceea ce ţine de pachetul de eliminare a privilegiilor, fără niciun fel de ezitare. Da, mergem la toate grupurile de lucru, că sunt pe administraţie, că sunt pe fiscal, cum e astăzi pe PNRR şi ne aducem contribuţia, evident, contribuţie constructivă. Suntem conştienţi că trebuie dată această ordonanţă pe PNRR şi, în momentul în care avem imaginea de ansamblu, da, putem să venim cu o chestiune la care noi ţinem foarte mult şi care s-a prezentat azi în linii mari în BPN şi anume propuneri pentru relansare economică", a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD după şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.



Potrivit liderului PSD, Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft cu privire la relansarea economică, iar acesta va fi prezentat premierului.



Întrebat dacă se va întoarce în şedinţele coaliţiei, Grindeanu a spus: "Am spus că noi în acest moment facem următorul lucru - pe fiecare palier în parte mergem şi încercăm să depăşim această situaţie. (...) Trebuie să învăţăm să lucrăm într-o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor, să începem să înţelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliţiei trebuie să fie respectate. Pot să vă dau un exemplu şi mă bucur că, la sfârşitul săptămânii trecute, s-a reuşit să se revină pe o decizie care ar fi pus într-o situaţie dificilă coaliţia şi anume să se aprobe joi această ordonanţă de urgenţă de care vorbeam, cea cu reglementarea pe PNRR, fără a fi discutată, fără a fi avizată şi, aşa, într-o formă rapidă".

