Greva STB continuă. Nicușor Dan susține că mai mulți șoferi care voiau să iasă pe traseu ar fi fost fost agresați de colegi

Continuă greva în transportul în comun din București. Cu toate că greva a fost declarată ilegală de Tribunalul București, s-a ajuns la a treia zi în care șoferii continuă să nu iasă pe traseu. Din câte se pare, au existat totuși câțiva șoferi care au refuzat greva și au ieșit la muncă, pe trasee. Conform altor surse au fost situații în care șoferi care n-ar fi vrut să participe la grevă ar fi fost împiedicați de colegi să iasă pe traseu.

Nicușor Dan a anunțat sâmbătă după amiază, că municipalitatea pune la dispoziţia şoferilor Societăţii de Transport Bucureşti, care sunt împiedicaţi de colegii lor să iasă pe traseu, numărul de telefon 0800800868 pentru a sesiza acest lucru.



El a făcut aceste precizări, sâmbătă, la sediul Societăţii de Transport Bucureşti, unde a avut loc o şedinţă a Consiliului de Administraţie al instituţiei, în contextul în care este a treia zi de grevă a lucrătorilor STB.

Greva STB. Negocierile par să se afle într-un punct mort

Negocierile de vineri seara dintre reprezentanții angajaților de la Societatea de Transport București, aflați în grevă de joi dimineața, și autorități au eșuat. Sindicaliștii spun că primarul general nu a stat mult cu ei, iar Nicușor Dan susține că singura revendicare a fost demisia directorului.

Astfel, sâmbătă, pentru a treia zi la rând, șoferii și vatmanii nu s-au întors la serviciu, continuând greva.

Angajații Societății de Transport București au intrat joi dimineață în grevă spontană. Tribunalul București a suspendat protestul, însă angajații STB au continuat să nu vină la serviciu.

Oamenii cer un nou contract colectiv de muncă și salarii majorate. De asemenea, ei cer demisia actualului director, Potrivit sindicaliștilor, un șofer de la STB câștigă, în prezent, aproximativ 4.000 de lei brut, deși lucrează sâmbăta, duminica și în alte zile libere.

Greva STB poate arunca societatea în insolvență. Pierderi majore

Directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ, estimează pierderile provocate de grevă, în momentul de faţă, în jur de 20 milioane lei şi avertizează că, dacă angajaţii nu îşi vor relua activitatea, STB ar putea intra în insolvenţă.



"Aceste pierderi pot fi cuantificate, din punctul meu de vedere, doar urmare a unui amplu audit economic făcut de către o companie foarte mare. De ce? Pentru că nu îmi doresc ca angajaţi din cadrul instituţiei să facă această evaluare. Eu consider că, pentru transparenţă, şi faţă de publicul călător şi faţă de noi, şi pentru a nu diminua valoarea sau a avea diferenţe majore care să fie imputabile sau contestabile în instanţă, acest lucru făcut de o companie externă ar fi benefic. Ca şi valoare, eu consider că urmare a acestor trei zile de grevă ilegală probabil aceasta se va situa undeva în jur de 20 de milioane de lei. Asta în momentul de faţă. Gândiţi-vă şi la prejudiciile de imagine, la ce vor spune călătorii despre noi şi dacă nu cumva am pierdut suportul bucureştenilor, pentru că o companie finanţată de cetăţeni prin taxe, impozite, trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle faţă de ei în primul rând", a spus Criţ la B1TV, întrebat fiind despre pagubele produse de grevă.

