Google va plăti News Corporation pentru știrile publicațiilor sale

Conform BBC, News Corporation a transmis că își va vinde articolele în schimbul unor „plăți semnificative. Afaceristul Murdoch cerea de multă vreme companiei Google să plătească platformele online pentru conținutul lor. News Corp deține The Sun, Wall Street Journal, The Times sau The Australian.

„A fost o cauză important pentru compania noastră de mai bine de un deceniu și sunt mulțumit că termenii comercial se schimbă, nu doar pentru News Corp, ci pentru toate publicațiile”, a transmis CEO-ul Robert Thomson. „Ani întregi am acuzat cedarea în fața companiilor tehnologice, însă ceea ce a fost o campanie solitară, o misiune idealistă, a devenit o mișcare, iar acum jurnalismul și societatea vor avea de câștigat”.