Gluma zilei după înfrângerea naţionalei cu Anglia. "Continuăm să avem probleme cu căpuşele"

Acesta a scris pe Facebook, după meci, că "continuăm să avem probleme cu căpuşele", aluzie la problemele din Capitală, unde nu a început încă dezinsecţia, dar şi la numele jucătorului care a provocat lovitura de la 11 metri din care s-a stabilit scorul final.

În minutul 66 al meciului, Tiberiu Căpuşă, abia intrat pe teren, l-a faultat în careu pe Jack Grealish, iar arbitrul a arătat punctul cu var. Marcus Rashford a transformat fără emoţii, iar Anglia s-a impus cu 1-0.

Nicuşor Dan, declaraţii despre căpuşele din Bucureşti

„Avem trei restanțe în momentul acesta. Avem o restanță cu dezinsecția, deratizare, dezinfecție, avem o restanță cu gropile și o restanță cu iarba din parcuri. În săptămâna următoare o să începem rezolvarea fiecăreia dintre aceste probleme, am avut o problemă cu bugetul și am mai avut o problemă cu faptul că aceste servicii erau prestate de companiile municipale, acestea nu au fost finanțate, nu mai au oameni, utilaje, ITP, chestiuni tehnice care au făcut ca aceste chestiuni să întârzie, dar în momentul ăsta avem banii și o să începem să le rezolvăm. În ceea ce privește dezinsecția, deratizarea, dezinfecția, am avut o ședință de consiliu în care am aprobat planul anual. Acum rămâne ca compania municipală să ne spună dacă poate să îl îndeplinească, dacă nu, o să ne ducem cu achiziție publică pe piață”, a spus Nicușor Dan pe 3 iunie.

Val Vâlcu, uimit de bucureştenii care au aşteptări de la Nicuşor Dan

"Mă mir de bucureşteni că vor curăţenie acum. Păi, frate, l-aţi ales pe unul care se ştergea de muci cu reverul hainei. Ce Dumnezeu discutăm acum de căpuşe? Se ştia treaba asta, nu a venit după ce l-au ales. După ce l-au ales, şi-a lăsat plete, atât, dar în rest, igiena şi Mucişor Dan erau chestii cunoscute. Celor care au pretenţii să nu mai fie căpuşe şi să fie cosită iarba, le pot spune să ia căpuşa şi să o frece de reverul hainei. Care e problema, că nu se leagă? De ce să ai pretenţii? Eu nu am pretenţii de la Nicuşor Dan. Fiecare e pe pielea lui. Faci vaccinul de encefalită, dai cu spray de căpuşe, ţânţari. De şobolani nu există! Fiecare e pe cont propriu în jungla urbană. Nu am aşteptări!", a spus Val Vâlcu.

