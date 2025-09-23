€ 5.0774
Data publicării: 19:28 23 Sep 2025

Giorgia Meloni pune condiții pentru recunoașterea Palestinei de către Italia

Autor: Ioan-Radu Gava
giorgia-meloni_56397200 FOTO: Agerpres
 

Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas este exclusă și toți ostaticii sunt eliberați.

Italia ar putea recunoaște un stat palestinian doar cu condiția ca toți ostaticii israelieni să fie eliberați și Hamas să fie exclusă din orice rol guvernamental, a declarat marți prim-ministrul italian Giorgia Meloni, citată de Reuters.

Vorbind de la New York, unde a mers la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Meloni a spus că presiunea internațională ar trebui să fie pusă pe Hamas și nu pe Israel, deoarece organizația teroristă a început războiul și blochează sfârșitul acestuia refuzând să predea ostaticii.

Între timp, președintele turc Tayyip Erdogan a cerut țărilor să recunoască un stat palestinian după ce mai multe țări occidentale au luat această decizie, solicitând un armistițiu cât mai curând posibil în Gaza.

De partea cealaltă, Donald Trump a spus că recunoașterea unui stat palestinian ar fi o recompensă prea mare pentru Hamas. El a reiterat apelul pentru eliberarea ostaticilor - vii sau morți - încă deținuți de gruparea militantă în Gaza.

Trump a cerut încetarea imediată a războiului din Gaza. Cei care susțin pacea ar trebui să se unească pentru a cere eliberarea ostaticilor, a spus el într-un discurs la Organizația Națiunilor Unite.

italia
palestina
israel
gaza
