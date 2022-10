Gina Pistol, despre relația cu chef Cătălin Scărlătescu: Nu știu dacă oamenii pot înțelege iubirea dintre noi, dar este curată și sinceră

"Cătălin îmi este cel mai apropiat, pentru că de foarte multe ori ne întâlnim și în afara filmărilor, este ca un frate mai mare pentru mine. Țin foarte mult la el. Este ocrotitor cu mine, grijuliu și știu că mă iubește. Nu știu dacă oamenii pot înțelege această iubire dintre noi, dar este una curată și sinceră.

Florin și Cristina Dumitrescu sunt și ei niște oameni extraordinari, dar nu apucăm să petrecem foarte mult timp împreună, pentru că avem fiecare un program încărcat.

Și Sorin îmi este la fel de drag, însă știu că în timpul liber este alături de familia sa. În ceea ce privește gătitul, de la toți cei trei chefi am învățat câte ceva, ba chiar uneori îi mai sun când vreau să gătesc ceva nou acasă. Ei sunt foarte săritori, îmi dau sfaturi foarte bune și chiar din rețetele lor secrete", a spus Gina Pistol pentru viva.ro.

"Este omul pe care eu mă pot baza în orice moment din viața mea"

"Am un respect și o iubire foarte curată pentru Cătălin și știu că este omul pe care eu mă pot baza în orice moment din viața mea, la fel cum și el se poate baza pe mine. A știut să îmi fie alături și am legat o prietenie sinceră, foarte frumoasă, în care îmi place să investesc sentimente și timp", a mai spus prezentatoarea "Chefi la cuțite".

”M-am culcat pe la 04:30, că am avut un zbor de noapte și m-a cam dat peste cap, dar voiam și eu așa să vorbesc singură, ce să fac, dacă Andrei este plecat în Bali, fiică-mea mă înțelege, dar nu-mi răspunde încă… Mă, nu știu ce se întâmplă, sunt foarte mâhnită, mi-am început săptămâna așa, supărată. Și am motive serioase să fiu supărată. Dacă ar fi trăit bunică-mea, ar fi zis că trăim sfârșitul lumii. Și fix asta simt, ne ducem la vale, am luat-o grav de tot prin păpușoi, cu toții. S-a înrăit lumea, fiecare e cu treaba lui, lipsa empatiei, nu știu ce se întâmplă, dar nu-mi place!

Am aterizat la ora 02:00, eram cu un rucsac în spate, cu un copil adormit în brațe, cu căruciorul pe care încercam să îl urc în microbuzul de te duce de la avion la clădire. Și nu m-a ajutat nimeni, stăteau și se uitau la mine cum mă chinui”, a povestit Gina Pistol, pe rețelele sociale, conform Cancan.

”Nu știu dacă ați înțeles ceva din tot ce am vorbit eu până acum...”

Ea mai transmis că ”Măi, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am energie și nu e doar energie din punct de vedere fizic, nu am energie psihic, nu știi cum e, nu reușesc să mă adun. Oricum sunt puțin mai bine în perioada asta, dar am avut așa o… nu știu ce s-a întâmplat, anul ăsta a fost ciudățel rău pentru mine.(…) Nu știu dacă ați înțeles ceva din tot ce am vorbit eu până acum, din discursul meu, în capul meu are o logică, mai am discursuri din astea pe care le țin cu mine însămi, dar nu știu ce am avut, a fost o perioadă ciudățică așa, de aceea nici nu am făcut postări pe Instagram, pentru că pur și simplu nu am avut energie.

Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva. Adică tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, gătesc, stau și eu cu copilul. Avem o doamnă care ne ajută, doar că atunci când vine la noi să ne ajute fug repede, e o traumă pe care eu trebuie să o lucrez la mine”.

