Data actualizării: 14:56 22 Sep 2025 | Data publicării: 14:56 22 Sep 2025

Germania se pregătește pentru 1.000 de răniți pe zi într-un posibil conflict cu Rusia

Autor: Iulia Horovei
soldați militari trupe lupte conflict război Photo by Somchai Kongkamsri: https://www.pexels.com/photo/man-lying-forward-using-rifle-at-the-field-during-day-35825/
 

Forțele armate ale Germaniei elaborează planuri pentru a trata până la 1.000 de militari răniți pe zi, în eventualitatea izbucnirii unui conflict de amploare între NATO și Rusia.

Forțele armate ale Germaniei elaborează planuri pentru a trata până la 1.000 de militari răniți pe zi, în eventualitatea izbucnirii unui conflict de amploare între NATO și Rusia, pe fondul avertismentelor repetate ale alianței că Moscova ar putea fi capabilă să lanseze un atac începând cu anul 2029, relatează Reuters.

NATO, pregătiri pentru un posibil conflict cu Rusia

Moscova a respins orice ipoteză conform căreia s-ar pregăti de război cu alianța militară occidentală, însă recentele incursiuni ale avioanelor și dronelor rusești în spațiul NATO au amplificat temerile privind o escaladare. 

Șeful serviciului medical militar german, Ralf Hoffmann, a precizat că numărul militarilor răniți într-un eventual conflict va depinde de intensitatea luptelor și de unitățile implicate. 

„Realist vorbind, discutăm despre o cifră de aproximativ 1.000 de răniți pe zi”, a spus el, într-un interviu pentru Reuters.

Armatele europene, inclusiv serviciile medicale militare, și-au intensificat pregătirile pentru un eventual conflict cu Moscova după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, cel mai mare conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial.

Germania învață din războiul din Ucraina

Germania își adaptează constant și pregătirea medicală, integrând lecțiile desprinse din războiul din Ucraina.

„Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina”, a declarat Hoffmann, menționând trecerea de la răni prin împușcare la traumatisme provocate de explozii și arsuri cauzate de drone și muniții care rămân active pe teren.

Soldații ucraineni descriu zona de aproximativ 10 kilometri de fiecare parte a frontului drept „zona morții”, deoarece vehiculele aeriene fără pilot, controlate de la distanță de ambele părți, pot identifica și neutraliza rapid țintele.

„Ucrainenii adesea nu își pot evacua răniții suficient de repede, pentru că dronele bâzâie peste tot deasupra lor”, a spus Hoffmann, subliniind nevoia de stabilizare prelungită a militarilor răniți, uneori pentru ore întregi, chiar în linia întâi.

Spitale mobile pentru soldații răniți

Hoffmann a subliniat necesitatea unor opțiuni de transport flexibile pentru militarii răniți, menționând că Ucraina a utilizat trenuri-spital. Ca urmare, armata germană analizează utilizarea trenurilor și autobuzelor echipate pentru îngrijiri medicale, precum și extinderea evacuărilor aeriene.

Militarii răniți ar urma să primească îngrijiri inițiale pe front, după care ar fi transportați în Germania pentru tratament, în principal în spitale civile, a adăugat Hoffmann.

El a estimat o nevoie de aproximativ 15.000 de paturi, din totalul de până la 440.000 disponibile în spitalele germane.

Serviciul medical al armatei germane, care în prezent numără 15.000 de persoane, urmează să fie extins pentru a răspunde cerințelor viitoare, a mai spus oficialul.

