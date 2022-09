Germania extinde durata de funcţionare a centralelor electrice pe bază de cărbune

Ministerul Economiei a precizat că rezervele în reţea şi de aprovizionare sunt "importante pentru pregătirea viitoarei ierni. Folosirea suplimentară a cărbunelui pentru producerea de electricitate este menită să reducă utilizarea gazelor şi să ajute la economisirea gazelor".



Rusia a redus semnificativ exporturile de gaze, iar industria se confruntă cu scăderea aprovizionării şi ameninţarea imposibilităţii asigurării încălzirii cu gaze a locuinţelor în lunile de iarnă.



Operaţiunile la centralele electrice pe bază de cărbune trebuiau să se încheie în 30 aprilie 2023 dar au fost prelungite până în 31 martie 2024, în contextul implementării planurilor de urgenţă privind gazele, a informat Ministerul Economiei.



Coaliţia condusă de cancelarul Olaf Scholz a ajuns luna aceasta la un acord pentru ca două dintre ultimele trei centrale nucleare din Germania să fie puse în rezervă pentru a fi disponibile şi dincolo de finalul acestui an, dacă situaţia o va cere, inversând practic o decizie anterioară care prevedea închiderea facilităţilor. Guvernul de la Berlin a fost presat să amâne momentul închiderii definitive a centralelor nucleare după ce invadarea Ucrainei a declanşat o creştere dramatică a preţurilor la energie.



După ce a comandat un test de stres cu privire la securitatea energetică a Germaniei, Guvernul de la Berlin a decis să prelungească durata de funcţionare a centralei nucleare Isar-2 pe care grupul EON SE o are în Bavaria, precum şi a centralei nucleare de la Neckarwestheim, aparţinând grupului EnBW AG, până la mijlocul lunii aprilie 2023.



Potrivit unor date statistice oficiale, în primul trimestru al acestui an energia nucleară a fost responsabilă pentru 6% din producţia de electricitate din Germania, comparativ cu 30% pentru energia electrică produsă din cărbune, 13% din gaze naturale şi aproape jumătate din surse regenerabile, inclusiv energie eoliană şi fotovoltaică, notează Agerpres.

60% din gospodăriile din Germania își folosesc economiile pentru a rămâne pe linia de plutire. Mulți nemți deja nu-și mai pot plăti împrumuturile

Nemții încep să resimtă efectele inflației și ale crizei energetice, în timp ce ambele conducte Nord Stream au fost avariate.

Gospodăriile germane sunt din ce în ce mai profitate din punct de vedere financiar, din ce în ce mai mulți cetățeni nu doar că își folosesc toate veniturile pentru a se descurca în fiecare lună, ci se bazează și pe economii și îndatorări. Dacă inflația continuă să crească, ar putea declanșa o criză financiară fără precedent în țară văzută ca motorul care menține economia europeană în funcțiune.

Helmut Schleweis, președintele Băncilor de Economii Germane și al Asociației Giro (DSGV), a avertizat recent că 60% din gospodăriile germane, care se ridică la 25 de milioane de oameni, își folosesc deja întregul venit lunar și unele economii pentru a ține pasul cu creșterea costului traiului.

„Primim din ce în ce mai multe apeluri de la oameni care sunt îngrijorați că nu vor mai avea suficienți bani pentru a trăi în viitor, și pentru că nu își mai pot deservi împrumuturile din cauza costurilor mari ale energiei”, a spus Kerstin Föller , care este consilier pentru datorii la centrul de consiliere pentru consumatori din Hamburg.

Există temeri că situația s-ar putea înrăutăți mult, mulți germani fiind speriați de creșterea prețurilor la alimente și facturile explozive la energie. În plus, inflația poate crește și mai mult, iar iarna poate aduce disponibilizări în masă, recesiune și chiar prețuri mai mari la energie, lăsând mulți germani cu puține opțiuni financiare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News