George Soros, diabolizat în România și Ungaria. Prof. univ. dr. Vlăsceanu: Ultima dată am vorbit după declarațiile sale privind Al Treilea Război Mondial

Prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu a condus o vreme Fundația Soros în România. Despre acest subiect a vorbit la Avangarda cu Ionuț Vulpescu.

Iată o parte din dialog:

I.V. – Când ai vorbit ultima oară cu George Soros?

L.V. – A fost un partener frecvent al discuțiilor mele. Are o echipă întreagă cu care lucrează pentru a da seama de evenimentele de acum. De exemplu, ultimul lui articol este despre începutul celui de-al Treilea Război Mondial. Este un om extrem de imaginativ și care vrea să își afirme formația intelectuală, care i-a fost stopată de Karl Popper, în vremea studenției, când voia să facă un doctorat și acum el își realizează vocația de a termina doctoratul. Și ultima dată am vorbit prin intermediul acestui articol despre al Treilea Război Mondial, cu care nu avem nimic de împărțit. Iar ultima dată, am stat vreo oră și jumătate de vorbă după ce am renunțat la conducerea Fundației Soros, care se întâmpla prin anii ‘90.

I.V. – Ai condus o vreme Fundația Soros în România. Cum vezi tipul de învățământ finanțat de el, care pleacă, într-adevăr, de la o ideea a lui Karl Popper, potrivit căreia nicio filosofie sau nicio ideologie nu deține monopolul adevărului.

L.V. – Este un liberal care crede că orice persoană este capabilă de performanțe foarte înalte, dacă are condițiile adecvate de dezvoltare. Atunci începe să se ocupe de două lucruri și insistă foarte mult asupra acestora. Primul este acela că fiecare persoană trebuie să se considere ca fiind autonomă și creșterea să fie în autonomie. Iar asta este pe tradiția filosofiei kantiene, în tradiția lui Karl Popper, de societate deschisă. Și al doilea, dacă are condițiile necesare. Condițiile trebuie să fie asigurate de stat. Statul are responsabilitatea asigurării condițiilor de educație și educația trebuie să fie gratuită.

I.V. – De ce crezi că e diabolizat în România, inclusiv în Ungaria? Ce s-a întâmplat cu universitatea pe care el a fondat-o în Budapesta?

L.V. – Viktor Orbán a ieșit în străinătate în perioada comunistă datorită lui George Soros, care a intervenit inclusiv pentru acordarea vizei, ca să poată veni în Statele Unite, să aibă unde să stea. Cred că a stat 6 luni sau un an. După care, ca politician care a degustat puterea, a devenit constructor al iliberalismului – o doctrină care se deosebește de doctrina pe care o combate printr-o singură literă, „i”. A evoluat ca dictator datorită faptului că niciodată la putere, iar asta este o chestiune demonstrată de atâta timp, nicio persoană nu trebuie să stea mai mult de maximum 10 ani.

Două mandate de câte 5 ani, preferabil de 4 sau chiar de 3 ani, și să nu rămână prea mult într-o poziție de putere. Sunt cercetări genetice intense la ora aceasta, ca să vadă ce schimbări se produc, dacă nu cumva în genomul nostru există o genă a puterii. Există cu certitudine și vreau să scriu într-o ediție nouă a Modernității românești, pe care nici nu o mai numesc astfel, ci probabil Cum să perseverezi în provizorat sau ceva de genul acesta, pentru că noi perseverăm în provizorat instituțional. Promovăm instituții noi, le atacăm, apoi vine altcineva. Suntem în opoziție și opunem totul, fără să ne gândim că unele lucruri ar putea să le dea și ceilalți și să fie bune, și să mergem împreună, ca bipartizanismul și partizanismul american. E clar că nu reușim să evadăm din această stare decât printr-un program care să aibă garanția unei anumite continuități, deși nu știu ce garanții am putea avea.

Ce spunea George Soros despre Al Treilea Război Mondial

Este posibil să asistăm la sfârşitul civilizaţiei actuale, dacă războiul declanşat de Rusia în Ucraina ar fi începutul celei de-a treia conflagraţii mondiale, spunea miliardarul american George Soros, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Davos cu prilejul Forumului Economic Mondial.

„Invazia (n.r. Ucrainei de către Rusia) a fost poate începutul celui de-Al Treilea Război Mondial şi civilizaţia noastră poate să nu-i supravieţuiască. Cel mai bun şi singurul mod de a ne proteja civilizaţia este de a-l învinge pe Putin cât mai repede posibil", spunea George Soros.

