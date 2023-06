Gazoductul Tuzla - Podişor, construit de un consorţiu condus de o companie din Turcia. Conducta va avea peste 300 km

Proiectul gazoductului Tuzla– Podișor constă în construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 308,3 km, care va face legătură între resursele de gaze naturale exploatate din perimetrul Neptun Deep și coridorul BRUA.

"Importanța acestui proiect este că satisface 45% din necesarul de gaze naturale al României. În același timp, este cel mai mare proiect de investiții în infrastructura energetica realizat în Europa, în cadrul proiectelor susținute de Uniunea Europeană", a declarat Murathan Kalyoncu, Membru al Consiliului de Administrație al Kalyon Holding, conform Rador.

Cât va dura construcţia



Kalyoncu a declarat că firma sa își propune să finalizeze proiectul într-o perioadă scurtă, de 24 de luni, și a adăugat: „Am câștigat deja licitația pentru o conductă de gaze naturale de 310 de kilometri care se va extinde de pe coasta Mării Negre, din Constanța, până în orașul Podișor din România. Documentul l-am semnat vinerea trecută. Tot vinerea trecută am preluat șantierul. Ne propunem să livrăm lucrarea noastră către Transgaz în 24 de luni. Importanța acestui proiect este că satisface 45% din necesarul de gaze naturale al României. La fel, este în prezent cea mai mare investiție în infrastructura energetica din Europa în cadrul proiectelor susținute de Uniunea Europeana. Am pornit pe acest drum cu experiența și expertiza pe care le-am dobândit în Turcia. Nu vom rămâne în Europa ci ne vom extinde și în alte zone geografice precum Africa, America, Asia.

Instalația de stocare a gazelor naturale din regiunea Marmara de Sud pe care am realizat-o în Turcia dar și construcția conductelor de gaze naturale TANAP ne-au ajutat foarte mult în acest sens. Am câștigat această licitație deoarece suntem compania cu cea mai avantajoasă ofertă, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al costurilor în comparație cu concurenții noștri internaționali. Faptul că ne aflăm într-o afacere de investiții în infrastructură critică este un pas foarte important pentru Kalyon și contractorii turci. Deoarece conducta de gaze naturale nu este o muncă pe care oricine o poate face cu ușurință. Am tratat cu seriozitate proiectul, făcând o diferență tehnică față de concurenții noștri internaționali. Desigur, suntem mândri că o companie turcească lucrează la acest proiect, extrem de important pentru Europa și independența sa energetică”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News