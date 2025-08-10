Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania

Potrivit lui Katz, cartierele din Jenin, Tulkarem şi Nur Shams au fost "focare de teroare" care au servit drept front împotriva Israelului, cu sprijin iranian.



În urma unei ample operaţiuni militare, a spus el pe reţeaua X, "nu mai există teroare în tabere astăzi".



La începutul anului, armata israeliană a lansat cea mai mare ofensivă din ultimii ani împotriva militanţilor palestinieni din nordul Cisiordaniei.



Mulţi oameni au fost ucişi şi zeci de mii de palestinieni au fost alungaţi din casele lor, multe cartiere fiind devastate.



Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană au criticat operaţiunea militară, în care ONU a afirmat că au fost ucişi şi femei şi copii.



În februarie, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a evidenţiat "o amploare fără precedent a strămutărilor în masă, nemaivăzută în ultimele decenii în Cisiordania ocupată".



Înainte de ofensivă, au existat atacuri repetate asupra israelienilor în Cisiordania. De la începutul războiului din Gaza, în urmă cu aproape doi ani, violenţele coloniştilor israelieni împotriva palestinienilor au crescut şi ele.



Israelul a cucerit Cisiordania şi Ierusalimul de Est, împreună cu alte teritorii, în Războiul de Şase zile din 1967.



În prezent, aproximativ 700.000 de colonişti israelieni locuiesc în aceste teritorii, printre cei trei milioane de palestinieni. Palestinienii revendică teritoriile ca fiind propriul lor stat, cu capitala Ierusalimul de Est.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News