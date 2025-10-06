€ 5.0886
|
$ 4.3619
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:11 06 Oct 2025

Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un "război hibrid" împotriva Germaniei
Autor: Andreea Deaconescu

friedrich-merz_92737000 Friedrich Merz. FOTO: Agerpres
 

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un "război hibrid" împotriva Germaniei, relatează luni DPA, citată de Agerpres.

"El duce un război informaţional împotriva noastră. Duce un război militar împotriva Ucrainei, iar acest război este îndreptat împotriva noastră, a tuturor", a declarat Merz luni pentru postul german de televiziune ntv.

Cancelarul german a declarat că preşedintele rus vrea să răstoarne ordinea politică în Europa.

"De aceea sprijinim Ucraina", a explicat Merz, adăugând că este în interesul Germaniei să apere ordinea politică a societăţilor deschise şi liberale din Europa.

Când a fost întrebat dacă Putin duce un război împotriva Germaniei, Merz a răspuns: "El duce un război hibrid împotriva noastră".

Referitor la înmulţirea incidentelor cu drone în Germania şi în întreaga Europă, Friedrich Merz a declarat: "Cunoaştem ameninţarea", menţionând că Putin vrea să intimideze şi să insufle frică.

"Nu ne vom lăsa intimidaţi ci ne vom apăra în mod eficient împotriva acestei ameninţări", a afirmat Merz.

Întrebat dacă s-a gândit să-l sune pe Putin, cancelarul german a spus că "bineînţeles, mă gândesc la asta". Totuşi, a adăugat: "Nu pot decât să văd că fiecare încercare de a discuta cu el în acest moment se termină cu atacuri şi mai dure împotriva Ucrainei".

Cancelarul german a declarat că a avut o discuţie destul de aprinsă pe această temă cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la o reuniune a UE de la Copenhaga, săptămâna trecută: "Ne-a acuzat că nu vrem să negociem".

Merz i-a amintit premierului ungar că însuşi Orban fusese la Kiev în iulie 2024, când Ungaria exercita preşedinţia prin rotaţie a UE şi apoi la Moscova. "Iar răspunsul lui Putin a fost să bombardeze un spital de copii din Kiev", a spus el. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Cum arată generația tinerilor care cresc departe de țară. Ne spune Gina Dumitriu, profesor în Italia
Publicat acum 14 minute
Nazare laudă eficiența controalelor efectuate de Antifrauda ANAF. Ce arată rezultatele
Publicat acum 20 minute
Ce dispozitive nu ai voie să bagi într-un prelungitor. Avertismentul specialiștilor
Publicat acum 29 minute
Putin, convorbire cu Netanyahu. Ce au discutat cei doi
Publicat acum 46 minute
Cercul restrâns al lui Nicușor Dan, surprins în imagini. Cine sunt oamenii lui de încredere / galerie foto
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close