Franța, Regatul Unit și alte opt țări recunosc, luni, statul palestinian. Macron, avertisment pentru Tel Aviv: O linie roșie clară

Un grup de zece state, condus de Franța și cu sprijinul Regatului Unit, urmează să anunţe luni recunoaşterea oficială a statului palestinian, într-o conferinţă organizată la marginea Adunării Generale a ONU, potrivit unui comunicat transmis vineri de Palatul Elysee şi relatat de France Info.

Evenimentul este co-organizat de Franţa şi Arabia Saudită şi include intervenţii de la nivel înalt: preşedintele francez va lua cuvântul luni, în jurul orei locale 15 (ora 22, ora României), iar prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman va participa prin videoconferinţă.

Pe lângă Franţa şi Marea Britanie, lista ţărilor care se raliază demersului cuprinde Andorra, Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Portugalia, Malta şi San Marino. Oficialii francezi subliniază că actul de recunoaştere are o miză practică şi nu doar simbolică: „Această recunoaștere (de către Franța a statului palestinian) nu înseamnă sfârșitul eforturilor noastre diplomatice. Nu este o recunoaștere simbolică, ci face parte dintr-o perspectivă mai largă și foarte concretă”, a declarat, vineri, Pascal Confavreux, purtător de cuvânt al Ministerului francez al Afacerilor Externe.

Guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu a protestat puternic împotriva inițiativei. Amenințări privind anexarea Cisiordaniei

Anunţul vine în contextul unor dispute diplomatice intense. Guvernul israelian condus de Benjamin Netanyahu a protestat puternic împotriva inițiativei şi a transmis public că nu va accepta existenţa unui stat palestinian, susţinând în plus că astfel de demersuri ar recompensa gruparea Hamas, responsabilă pentru atacul din 7 octombrie 2023.

În acest climat, oficialii israelieni au formulat amenințări deschise privind o posibilă anexare a Cisiordaniei, teritoriu ocupat din 1967 de Tel Aviv şi administrat în prezent de Autoritatea Palestiniană.

Din partea franceză, reacţia a fost fermă. Preşedintele Emmanuel Macron a avertizat clar privitor la orice evoluţie care ar modifica statutul teritorial al Cisiordaniei: „anexarea Cisiordaniei ocupate este o linie roșie clară”.

Anunţul de luni la ONU marchează un pas important în eforturile europene de a oferi o soluţie politică la conflict, dar şi un test pentru coeziunea internaţională: iniţiativa Franţei şi a aliaţilor săi poate tensiona suplimentar relaţiile cu Israelul şi va genera, cel mai probabil, dezbateri aprinse la New York şi în capitalele europene, punctează France Info.