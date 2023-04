Fotografii noi cu Charles și Camilla, publicate de Palatul Buckingham, înainte de încoronare - Foto în articol

Fotografii noi cu Charles și Camilla, publicate de Palatul Buckingham, înainte de încoronare / Foto: Instagram the royal family

Palatul Buckingham a publicat vineri trei fotografii noi cu Regele Charles al III-lea şi Regina Consoartă Camilla, înainte de ceremonia de încoronare de pe 6 mai, relatează Reuters. Fotografiile au fost realizate în martie în Palatul Buckingham de către Hugo Burnand, fotograful oficial pentru nunta lui Charles cu Camilla Parker-Bowles în 2005 şi pentru cea a Prinţului William cu Kate Middleton, în 2011, transmite Agerpres.



Charles şi Camilla apar în fotografii aşezaţi în faţa unui portret oficial al regelui George al V-lea, care a domnit în perioada 1910-1936 şi a fost străbunicul lui Charles.



Publicarea fotografiilor face parte din seria de evenimente media ale palatului înainte de încoronarea regelui care va avea loc la Westminster Abbey în Londra. Totodată, o fotografie cu Charles făcută cu ocazia înscrierii sale la Universitatea Cambridge a fost făcută publică pentru prima dată, relatează dpa.

Colegiul Trinity, Cambridge, unde Charles a studiat timp de trei ani, a publicat fotografia cu prinţul în vârstă de 18 ani, făcută în octombrie 1967, înainte de încoronarea de săptămâna viitoare.



Portretul de dimensiunea unui timbru poştal îl arată pe Charles în Biblioteca Wren a colegiului din secolul al XVII-lea, fiind însoţit de nota "Wales HRH, The Prince of".



Fotografia s-a aflat în arhivele Colegiului Trinity de când a fost făcută, în urmă cu 56 de ani. Charles a studiat arheologia şi antropologia în primul an şi apoi istorie timp de doi ani, absolvind în 1970.

