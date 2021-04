FOTO: Un parlamentar a fost surprins gol într-un apel pe Zoom

Conform BBC, William Amos este parlamentar al circumscripției Pontiac din Quebec și își cere scuze pentru „eroarea nefericită”. „Din greșeală aveam camera aprinsă cât timp mă schimbam în hainele de muncă, după ce am fost la alergat”, a explicat politicianul.

„Am făcut o greșeală foarte nefericită astăzi și evident că îmi pare rău. (...) Îmi cer scuze onest față de colegii mei din Camera Comunelor. A fost o cu adevărat o eroare + nu o să se mai întâmple”, a adăugat el, pe Twitter.

So for those wondering, the MP who appeared in his simplest attire is in fact Pontiac Liberal MP William Amos, according to this pic I was sent (compared to a Facebook live of him in his office just yesterday). pic.twitter.com/AtmKAmf8Am