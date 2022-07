Fostul soț al lui Mariah Carey spune că nu o va uita. Nick Cannon, nostalgic: Nu voi mai avea o dragoste la fel

Nick Cannon nu are decât sentimente de dragoste pentru fosta sa soție Mariah Carey. Într-un nou interviu, Cannon descrie căsnicia lor drept un „basm”.



"Cred că, pentru că sunt un adevărat romantic, un adevărat îndrăgostit și permit dragostei să fie acolo unde se află, nu voi mai avea niciodată o dragoste precum cea pe care am avut-o cu Mariah", a spus el pentru ”The Hottee Talk Show Podcast” marți.

”A fost un basm”

Cannon și Carey au fost căsătoriți din 2008 până în 2016. Sunt părinții a unor gemeni de 11 ani, Monroe și Morocan.



”A fost literalmente ca un basm cu Mariah, așa că aș prefera să fie doar așa”, a continuat el. ”Apreciez acea fantezie pentru că dacă aș încerca să mă întorc și nu ar fi la fel, m-aș gândi: la naiba, am greșit-o. Dar, dacă aș avea ocazia, dacă ar putea fi așa cum a fost, aș fi acolo." a mai spus Cannon.



Dar Cannon își dă seama că Carey și-a găsit din nou dragostea cu iubitul ei, Bryan Tanaka.



”Tipul este uimitor cu copiii mei și avem adunări de familie și facem lucruri împreună, așa că îl respect cu adevărat”, a spus el. "Dar haide, asta este dragostea, marea mea fantezie. Ea este cineva pe care îl voi iubi mereu." a continuat el.



Cannon așteaptă în prezent un al optulea copil cu modelul Brie Tiesi.

Mariah Carey, dată în judecată pentru plagiat

Cântăreața Mariah Carey a fost dată în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor în legătură cu hit-ul său de Crăciun din 1994, „All I Want for Christmas is You”.

Compozitorul Andy Stone spune că a scris cu cinci ani mai devreme un cântec cu același nume, susținând că Mariah Carey i-a exploatat „popularitatea" și „stilul".

În ciuda faptului că au același titlu, cele două cântece par diferite din punct de vedere muzical, dar Stone susține că Mariah Carey a provocat confuzie și nu i-a cerut permisiunea, scrie Mediafax.

Carey nu a răspuns acuzațiilor. Citește mai multe AICI.

Mariah Carey, dată în judecată de sora sa. Acuze de imens stres emoţional”

Într-o carte autobiografică, vedeta a făcut afirmaţii despre comportamentul surorii ei mai mari, Alison, pe care a acuzat-o că ar fi pus-o pe Mariah în pericol de a cădea victima proxeneţilor pe când avea 12 ani, scrie BBC.

Alison a negat învinuirile, spunând că Mariah nu a prezentat nicio dovadă care să susţină acele acuzaţii serioase. Aceasta a mai spus că materialul scandalos are drept scop umilirea şi punerea ei într-o situaţie jenantă. Sora vedetei solicită acum compensaţii pentru această umilire publică cruda, agresiva, răzbunătoare, vrednică de dispreţ şi total nenecesară.

Volumul de memorii, intitulat The Meaning of Mariah Carey, a fost publicat în luna septembrie. Plângerea formulată de Alison Carey, care se întinde pe două pagini, a fost înaintată luni Curţii Supreme din New York. În documentul depus în instanţă, Alison o acuză pe Mariah că şi-a folosit statutul de figură publică pentru a-şi ataca sora săracă, generând ştiri de senzaţie care descriu acuzaţiile ei groaznice pentru a-şi promova vânzările cărţii.

Alison mai spune că suferă de depresie severă din cauza traumei care nu poate fi pusă în cuvinte din timpul copilăriei şi după ce propriii copii au abandonat-o. În carte, Mariah îşi descrie sora ca o persoană cu răni profunde. Vezi articolul integral AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News