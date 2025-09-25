€ 5.0754
Data actualizării: 14:47 25 Sep 2025 | Data publicării: 14:08 25 Sep 2025

Fostul președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la închisoare cu executare

Autor: Iulia Horovei
nicolas sarkozy Sursa foto: Agerpres
 

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la închisoare cu executare de o instanță de judecată din Paris.

UPDATE 2

Fostul președinte francez a reacționat după aflarea sentinței.

Sarkozy a declarat că este nevinovat și că va face apel împotriva hotărârii. El a adăugat că sentința subminează încrederea în sistemul judiciar francez, adăugând că cei care l-au condamnat vor să-l vadă cât mai curând în închisoare, potrivit Reuters.

 

UPDATE

Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de asociere în vederea comiterii de infracțiuni legată de eforturile unor apropiați de a obține fonduri pentru campania sa prezidențială din 2007 din Libia, o decizie care implică executarea unei părți din pedeapsă chiar dacă va face apel. Sentința a depășit așteptările multora, transmite Reuters.

 

Știre inițială

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost declarat nevinovat în ceea ce privește acuzațiile de finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007 de către fostul lider libian Muammar Gaddafi, dar instanța din Paris l-a găsit vinovat de asociere în vederea comiterii de infracțiuni în același dosar, potrivit Reuters.

Sarkozy a fost achitat de toate celelalte capete de acuzare, inclusiv pentru acceptarea de foloase necuvenite. Judecătorii urmează să explice concluziile și să anunțe sentința.

Sarkozy neagă acuzațiile

Politicianul în vârstă de 70 de ani, judecat din luna ianuarie, a negat constant acuzațiile, susținând că dosarul are motivații politice. Acesta a fost acuzat că, în 2005, pe când era ministru de Interne, ar fi făcut o înțelegere cu Gaddafi pentru a primi finanțare în schimbul sprijinului acordat regimului libian pe scena internațională.

Instanța a stabilit că Sarkozy este vinovat de conspirație criminală în perioada 2005-2007, precizând că ulterior, după ce a devenit președinte, beneficia de imunitate prezidențială.

În ciuda problemelor din justiție persistente și a faptului că, în iunie, i-a fost retrasă Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție a Franței, Sarkozy rămâne o figură influentă pe scena politică.

Recent, el s-a întâlnit cu fostul său „protejat”, premierul Sebastien Lecornu, și a oferit legitimitate partidului Adunarea Națională (RN), condus de Marine Le Pen, declarând că formațiunea de extremă dreapta face acum parte din „arcul republican”.

De la încheierea mandatului, Sarkozy s-a confruntat cu mai multe procese în instanță.

