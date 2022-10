Forma în care au fost adoptate modificările la Legea camerelor de comerţ este profund neconstituţională (IUBCCI)

International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry - Worldwide Headquarter (IUBCCI) consideră că forma în care au fost adoptate modificările la Legea camerelor de comerţ din România este profund neconstituţională şi va aduce atingere întregului circuit civil asigurat de mediul non-guvernamental de profil.

'International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry - Worldwide Headquarter prin preşedinte prof.univ.dr. Nasty Vladoiu se alătură demersului contestatar al AmCham şi al celorlalte entităţi asociative (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK; Camera de Comerţ pentru Belgia, Luxemburg, România şi Moldova; Camera de Comerţ Elveţia - România; Camera de Comerţ Italiană pentru România; Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România; Romanian Business Leaders; Camera Franceză de Comerţ, Industrie şi Agricultură în România; Camera de Comerţ Româno-Olandeză; Consiliul Investitorilor Străini) şi consideră că forma în care au fost adoptate modificările la Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 modificată prin Legea nr. 39/2011 este profund neconstituţională şi va aduce atingere întregului circuit civil asigurat de mediul non-guvernamental de profil, ca şi creaţie a societăţii civile din România în parteneriat cu diferite state ale lumii', se precizează într-un comunicat al organizaţiei transmis vineri.

Subordonarea controlului activităţii entităţilor asociative de profil din România este inacceptabilă...

Potrivit sursei citate, subordonarea controlului activităţii entităţilor asociative de profil din România este inacceptabilă, neconstituţională şi nu îşi găseşte un corespondent în nicio ţară civilizată şi democratică care respectă dimensiunile statului de drept. În cadrul mediului asociativ de profil al unei ţări există numeroase entităţi cu scop şi profil asemănător cu cel al camerelor de comerţ bilaterale, fapt care asigură dreptul la libera asociere, drept garantat constituţional în marea majoritate a Constituţiilor lumii, inclusiv în România.

'Este ilegal din punct de vedere constituţional şi poate aduce prejudicii grave...'

'A poziţiona o entitate non-guvernamentală (CCIR) care beneficiază de un cadru legislativ propriu, într-o poziţie de supraordonare în raport cu alte entităţi ale mediului asociativ similar, este ilegal din punct de vedere constituţional şi poate aduce prejudicii grave relaţiilor economice bilaterale şi nicidecum îmbunătăţirea acestora. International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry WHQ îşi exprimă încrederea în înţelepciunea şi priceperea înalţilor demnitari români, membri ai Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, cărora le solicită, şi prin această cale, acordarea unei atenţii deosebite în schimbarea cadrului legal cameral în modul propus unilateral de către CCIR', se arată în documentul citat.

Într-un comunicat transmis joi, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a precizat că nu încearcă şi nici nu îşi doreşte să subordoneze pe nimeni şi îşi menţine deplina apreciere instituţională pentru toate entităţile consacrate care contribuie din plin la bunul mers al relaţiilor comerciale bilaterale şi, implicit, al diplomaţiei economice.

'Registrul camerelor bilaterale, ca instrument nou, propus în proiectul aflat în Parlament, nu are altă menire decât aceea de a evidenţia rezultatele urmărite constând în dezvoltarea şi eficientizarea relaţiilor economice interstatale din perspectiva dezvoltării internaţionalizării mediului de afaceri, atragerea şi valorificarea investiţiilor străine directe în România şi, implicit, reducerea deficitului comercial.

Rezultatele activităţii specifice Camerei de Comerţ Americană în România, Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Camerei de Comerţ pentru Belgia, Luxemburg, România şi Moldova, Camerei de Comerţ Româno-Britanică, Camerei de Comerţ Elveţia-România, Camerei Franceză de Comerţ, Industrie şi Agricultură în România, Camerei de Comerţ Italiană pentru România, Camerei de Comerţ Româno-Olandeză, Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, Consiliului Investitorilor Străini, precum şi ale Romanian Business Leaders, sunt pe deplin apreciate şi recunoscute de către comunitatea de afaceri din România şi, implicit, de către CCIR, Camera Naţională care îşi doreşte să menţină în continuare bunele relaţii de colaborare cu acestea', se menţionează în comunicatul CCIR.

