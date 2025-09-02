FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), anunță semnarea Acordului de finanțare în vederea implementării unui instrument financiar în valoare de peste 29 milioane euro, de tip garanție plafonată combinată cu grant, finanțat din Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, pentru susținerea investițiilor IMM-urilor din Regiunea Centru.

Conform acordului de finanțare, instrumentul financiar va contribui la îndeplinirea Obiectivului de politică 1 „O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”, se subscrie Obiectivului Specific 1.3. „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” și vizează susținerea Priorității 1 a PR Centru: „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”.

Contribuția Programului Regiunea Centru 2021-2027 la Fondul Specific GARANȚII IMM CENTRU pe care îl va derula FNGCIMM, prin instrumentul financiar de tip garanție de portofoliu plafonată combinat cu grant într-o operațiune unică, este în valoare de 29,411 milioane euro, constituită din fondul alocat pentru GARANȚII de minim 25.000.000 euro și fondul alocat pentru GRANTURI a cărui valoare poate fi de maxim 4.411.765 euro.

Avantaje pentru mediul de afaceri

Instrumentul financiar propus va acoperi și va reduce substanțial costurile de finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii, după caz. Prin combinarea garanțiilor ce vor acoperi până la 80% din fiecare tranzacție, cu granturi (subvenție de dobândă și subvenție de capital), IMM-urile vor putea accesa credite în condiții mai favorabile, ceea ce va sprijini modernizarea, investițiile în tehnologie și dezvoltarea durabilă a afacerilor.

„Prin acest instrument financiar, IMM-urile vor beneficia de sprijin pentru inovare, diversificarea produselor și serviciilor, adoptarea de tehnologii moderne și creșterea competitivității, contribuind astfel la dezvoltarea unui ecosistem regional dinamic și adaptat cerințelor pieței locale și internaționale. Ne dorim să asigurăm IMM-urilor din Regiunea Centru acces real la finanțare, reducând barierele actuale și încurajând mai cu seamă investițiile. Instrumentele financiare propuse, cu efect de multiplicare ridicat, reprezintă un sprijin concret pentru dezvoltarea mediului de afaceri regional”, a declarat domnul Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM.

Principalele obiective asumate de cele două entități în cadrul acestui parteneriat de dezvoltare, vizează:





Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor din Regiunea Centru, viabile din punct de vedere economic, prin furnizarea sprijinului necesar pentru acoperirea garanțiilor insuficiente, ce va avea ca efect accesul la credite, cu costuri de finanțare mai scăzute;



Susținerea tranziției de la un regim preponderent de autofinanțare sau finanțare bazată pe granturi europene disponibile în sume insuficiente și pe termen limitat, spre utilizarea instrumentelor financiare;



Contribuție la îmbunătățirea capacității Intermediarilor Financiari de a utiliza un instrument financiar de tip garanție combinat cu grant și la creșterea apetitului lor de mobilizare a resurselor proprii pentru finanțarea investițiilor în proiecte de dezvoltare inteligentă;



Asigurarea accesului IMM-urilor la finanțare cu preponderență pentru investiții cum ar fi: achiziție de echipamente/mașini/utilaje/ alte mijloace fixe inclusiv TVA, cu exceptia celor care utilizează arderea combustibililor fosili, achiziție de active necorporale aferente investiției: software/licențe pentru programe/brevete, inclusiv TVA; achiziție de spații de producție/servicii/comerț sau tere-nuri pentru construcție spatiu de lucru inclusiv TVA; construcție de spații de producție/servicii /spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA; cheltuielile cu închirierea bunurilor imobile sau a activelor corporale sau necorporale necesare desfasurarii activitatii finanțate.



Stimularea beneficiarilor finali pentru atingerea indicatorilor în baza cărora obțin facilități, respectiv subvenția de capital.





Impactul estimat prevede susținerea a cel puțin 70 de IMM-uri până la finalul anului 2029, acordându-se prioritate solicitărilor de sprijinire a activităților inovatoare și a investițiilor în domeniul tehnologiei.

Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri cu sediul/ punct de lucru în Regiunea Centru, cu o vechime minimă de 1 an, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate aprobate de AM PR Centru și care contractează un împrumut pentru investiți sau pentru capital de lucru de la unul dintre intermediarii financiari participanți. Instrumentul financiar este conceput în conformitate cu regulamentele europene privind ajutoarele de minimis și este complementar altor programe naționale de sprijin, precum PoCIDIF și PNRR.

”Mediul de afaceri din Regiunea Centru este foarte flexibil și așteaptă această oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor. Din perspectiva granturilor acordate dezvoltării companiilor din Regiunea noastră, prin Programul ”Regiunea Centru”, a fost un grad foarte mare de interes. Astfel, avem depuse peste 1200 de cereri de finanțare, în valoare totală de peste 900 milioane euro, în condițiile în care alocarea financiară disponibilă este de aproape 200 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Din aceste proiecte depuse pentru solicitarea de granturi, am contractat sau sunt în proces de contractare aproape o treime, a căror valoare totală cumulată este de peste 280 milioane euro. Pentru acest instrument financiar, primul pe care îl lansăm la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru, este de așteptat, datorită efectului de levier generat de garanții, ca sprijinul să fie extins la mai mult de 200 de întreprinderi. Conform Acordului de finanțare semnat acum, FNGCIMM urmează să selecteze Intermediarii financiari interesați, în mod transparent, pe baza unui set de criterii comunicat într-o Cerere de exprimare a interesului și va semna acorduri operaționale cu fiecare dintre cei calificați”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Instrumentul financiar combinat cu grant într-o operațiune unică, care urmează să fie acoperit din alocarea PR Centru 2021-2027, este disponibil beneficiarilor finali de la momentul operaționalizării sale până la data de 31.12.2029. Subvenția de capital, care este legată de suma plătită până la data limită, poate fi acordată și ulterior acestei date.

