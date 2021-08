Fiica lui Mihai Gâdea a împlinit 19 ani: La mulți ani, puiul meu!

Astăzi, pe 15 august, de Sfânta Maria, Karina Maisha, fiica lui Mihai Gâdea, a împlinit vârsta de 19 ani. Prezentatorul tv i-a transmis un mesaj şi în mediul online. "La mulţi ani, puiul meu!", i-a scris acesta pe Facebook.

Anul trecut, cu ocazia majoratului, Karina, alături de părinții săi, colegii de şcoală, alături de prieteni a petrecut într-un club. Un moment emoţionant a fost cel în care tatăl sau i-a cântat o melodie a lui Elvis Presley, "Can't help falling în love with you". Apoi, a urcat şi ea pe scenă și au continuat să cânte împreună.

Încă de la naștere părinții au avut grijă să îi dea un nume cu adânci semnificații. În dialectul african KARINA desemnează "dulceaţa" iar "maisha" înseamnă cea plină de viaţă, potrivit vedeteblog.com.

Karina a absolvit, anul trecut, Liceul Cervantes din Capitală. Vorbeşte spaniolă şi engleza şi a manifestat o pasiune pentru muzica încă de mică. La vârsta 14 ani și-a făcut propriul canal de YouTube. A lansat două melodii şi două videoclipuri. Karina este îndrăgostită de fotografie și de muzică și iubeşte poezia.