VIDEO. Femeile din Afghanistan pun mâna pe ARME! Vor să lupte împotriva talibanilor

Un grup de femei din Afghanistan, din orașul Herat, au pus mâna pe arme și au declarat război talibanilor, scrie Aktual24. Orașul, al treilea ca mărime din Afghanistan, poate deveni astfel centrul unei mișcări de rezistență.

„Un grup de femei iau armele pentru a se apăra de #talibani si cauta sa formeze rezistenta in Herat”, a scris o jurnalistă din India pe Twitter.

A group of women take up arms to defend themselves against #Taliban and seek to form a resistance in herat, #Afghanistan pic.twitter.com/yilPuSI0sd