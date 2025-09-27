FBI a concediat agenți care au îngenuncheat la protestele George Floyd din 2020

Un grup de agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI) a fost demis după ce, în timpul unui protest pentru justiție rasială desfășurat la Washington în 2020 ca urmare a morții lui George Floyd, au fost surprinși îngenuncheați pe stradă, încercând să calmeze spiritele. Informația a fost confirmată vineri pentru Reuters de trei surse apropiate situației.

Decizia survine pe fondul unei serii de epurări în interiorul FBI, după ce Kash Patel, un susținător fidel al președintelui Donald Trump, a fost validat în februarie de Senatul controlat de republicani pentru a conduce instituția.

Deocamdată, nu se cunoaște numărul exact al agenților îndepărtați, însă estimările oferite de surse vorbesc de 15 până la 22 de persoane. O parte dintre cei vizați sunt aceia care, în imaginile devenite virale la vremea respectivă, au fost criticați de presa conservatoare pentru gestul de a se apleca în genunchi în fața protestatarilor.

Asociația Agenților FBI a catalogat decizia drept un abuz

Asociația Agenților FBI a reacționat rapid, catalogând decizia drept un abuz: „condamnă ferm concedierea ilegală a peste 10 agenți speciali FBI”, se arată într-un comunicat. Totuși, organizația nu a oferit detalii despre motivele oficiale ale acestei măsuri.

Sursele subliniază că agenții nu au dorit să transmită un mesaj politic sau să susțină mișcarea Black Lives Matter, așa cum au susținut criticii, ci au încercat prin acel gest să reducă tensiunile dintre forțele de ordine și mulțime.

"FBI a încercat să-l bage la închisoare pe președinte și el nu a uitat asta"

Protestele din acea perioadă au fost marcate de intervenții mai dure: gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc au fost folosite pentru dispersarea manifestanților din jurul Casei Albe, înainte ca Donald Trump, aflat atunci la primul mandat, să traverseze Lafayette Square și să se fotografieze cu o Biblie în fața unei biserici.

Între timp, tensiunile interne din FBI au ajuns și în instanță. Fostul director interimar Brian Driscoll, alături de alți doi oficiali de rang înalt, concediați fără explicații în august, au intentat un proces împotriva administrației Trump. Ei susțin că au fost victimele unei „campanii de răzbunare” îndreptate împotriva celor considerați insuficient de loiali.

În plângere se afirmă că Patel ar fi primit ordin să elimine din funcții toți angajații care lucraseră la investigații penale împotriva lui Trump. Mai mult, Patel i-ar fi transmis lui Driscoll că propria sa poziție depinde de concedierea acestora: „FBI a încercat să-l bage la închisoare pe președinte și el nu a uitat asta”, ar fi spus Patel, potrivit documentului.

Pe lista reclamanților se mai află Steve Jensen, fost director adjunct al biroului FBI din Washington, și Spencer Evans, fost responsabil al biroului din Las Vegas, conform Reuters.