Fața nevăzută a războiului Rusia - Ucraina. România, afectată direct

Gigel Lazăr se adresează tuturor autorităților din România.

„Romania si Ucraina reprezinta tari care, de multi ani, sunt în topurile clasamentelor privind traficul de persoane. Orice razboi creeaza oportunitati pentru traficantii de persoane si droguri sa isi dezvolte retelele.

Traficul si consumul de droguri sunt strans legate de traficul de persoane, multe dintre persoanele traficate fiind cu usurinta drogate/sedate si transportate in partea Occidentala a Europei.

Sub umbrela solidaritatii, aceste momente de criza pot duce din nefericire sau crea situatii dramatice pe viitor pentru multe tinere. In afara situatiei conflictului armat, protejarii refugiatilor, autoritatile atat ale Romanie cat si UE, au obligatia de a fi foarte vigilinte, mai ales ca in general structurile de criminalitate organizata din zona traficului de droguri si persoane sunt influente, bine puse la punct organizatoric si dispun de resurse financiare si umane foarte mari.

Atragem atentia Guvernului Romanie, institutiilor europene implicate in criza militara dintre Rusia si Ucraina ca nu doar inarmare, negocierile pentru pace, sanctiunile economice sunt prioritare. In acest moment, putem vorbi de lipsa de preocupare fata de doua fenomene grave ce pot fi extinse cu efecte dezastruoase pe viitor pentru mii de copii si tinere. Grija fata de populatia refugiata trebuie bine gandita si aplicata, sa nu ajungem in situatia ca multe dintre fete in viitorul apropiat sa devina sclave sexuale undeva prin Europa de Vest.

Guvernul Romanie inca nu intelege efectele neadoptarii Strategiei Nationale Antidrog 2021-2025, desi suntem in anul 2022 (martie), adopta tot felul de solutii ce tin de inarmare (cresterea bugetului pentru inzestrare la 2,5 % PIB), sume record pentru ajutor umanitar, iar pentru protejarea tinerilor romani prin prevenirea traficului si combaterii traficului de persoane respectiv traficul si consumului de droguri alocarile sunt aproape 0. Societatea civila, in aceste conditii, priveste cu multa ingrijorare potentialul cresterii celor doua componente ale crimei organizate, atat sub aspectul tranzitului catre Europa Occidentala, cat si dezvoltarii in Romania de noi retele. Trebuie sa nu neglijam faptul ca peste 60 % dintre dosarele instrumentate de DIICOT, resprezinta infractiuni legate de droguri, ca structurile specializate ale statului in combatere sunt lipsite de resurse financiare si logistica”, a transmis Gigel Lazăr.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News