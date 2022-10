"Bucureştiul este un oraş al serviciilor. Noi nu mai suntem un oraş în care se produce ceva. Nu mai există fabrici, uzine, discutăm doar de acoperişuri pentru zona de servicii. Că sunt birouri, mall-uri, şcoli, spitale, tot ce înseamnă valoare adăugată este dată de o dezvoltare imobiliară. Noi, ca dezvoltatori, suntem nişte agregatori care, împreună cu administraţia locală, partenerii noştri, colectăm această cerere de la piaţă şi o transmitem pe orizontală. Că e vorba de bănci, administraţie locală sau centrală, taxe şi impozite, noi nu suntem decât nişte persoane care transferă dintr-o parte în cealaltă cererea.

În momentul de faţă, partenerul nostru principal, administraţia locală, constată că există o mare problemă legată de modul cum se emit aceste documentaţii urbanistice, de legalitatea lor, de modalitatea de obţinere, şi a luat decizia de a face un pic de ordine, de a trage o linie şi de a porni dintr-un moment zero. Ok, suntem de acord şi noi, acceptăm situaţia, ne dorim şi noi un oraş bine construit. Trăim în România, suntem români, eu am trei copii, vor creşte aici şi mă interesează viitorul lor", a explicat Lucian Azoiţei.

Acesta a prezentat, în cadrul dezbaterii, un clip privind primul proiect self-sustainable din Europa, "o investiţie de 150 de milioane de euro, un proiect de mari dimensiuni, făcut într-o zonă industrială poluată, pe care încercăm să o reconvertim urban. Dar nu reuşim să dezvoltăm acest proiect în România în momentul de faţă, pentru că e nevoie de un PUZ".

"Unde intervine nuanţa? În momentul de faţă, ca dezvoltatori care încercăm să dezvoltăm proiecte mari, care să schimbe faţa oraşului, proiecte verzi, care schimbă paradigma, nu reuşim să facem asta. Pentru că este necesar un PUZ. Nu ştiu dacă ştiţi că absolut orice investiţie pe care o vedeţi, un gard, o şcoală, un spital, o investiţie în infrastructură urbană, are nevoie de un PUZ. În ultimii doi ani, CGMB nu a aprobat niciun PUZ. Tot ce vedeţi pe stradă în momentul de faţă se construieşte datorită faptului că există documentaţii urbanistice care vin din trecut. În următorii doi, trei ani, motorul ăsta fiind gripat, foarte greu vom mai construi. Dar vine şi PNRR, şi vom dori să construim cu cineva. După părerea mea, până se aprobă PUG-ul, care ne permite nouă să construim fără aceste PUZ-uri, trebuie să găsim o modalitate prin care, prin efectul legii, prin faptul că îndeplinim toţi indicii PUG-ului actual, să ne permită să construim. Suntem într-o situaţie în care când vrei să faci un proiect mare, să investeşti sume mari care aduc taxe şi impozite, să fii pedepsit şi să trebuiască să faci un PUZ care durează minimum doi ani, după care să obţii o autorizaţie de construcţie care nu face decât să repete ce s-a întâmplat în respectivul PUZ.

Noi scalăm acest proiect (n.r. vezi mai sus) şi la Budapesta şi la Varşovia, şi vă pot spune că, după un an, la Varşovia suntem pe ultima sută de metri, iar la Budapesta în şase luni am intrat deja pe un drum clar, definit, pentru că taxele şi impozitele sunt aproape 40 de milioane de euro. În Bucureşti, suntem la aproximativ 10%, cu tot sprijinul primarului general. Suntem într-un blocaj birocratic, nu are legătură cu oamenii, ci cu modul de circulaţie a hârtiilor în cadrul instituţiilor", a mai declarat Lucian Azoiţei, Founder & CEO, Forty Management, în cadrul dezbaterii Cum (NU) construim în România. Soluții la provocările momentului, organizată de DC MEDIA GROUP.

