Data publicării: 14:34 06 Oct 2025

Facturi mai mici la electricitate pentru acești români. Ministrul Energiei: Maxim un leu pe KWh
Autor: Doinița Manic

Facturi mai mici la electricitate pentru acești români. Ministrul Energiei: Maxim un leu pe KWh Foto: Unsplash
 

Unii români ar putea beneficia de un preț mai mic la curent, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.

Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la aproximativ 1 leu pe KWh, „1 leu și un pic”, prin aplicarea unor mecanisme clare stabilite în urma discuțiilor cu producătorii și furnizorii, a declarat luni ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, la un eveniment pe teme energetice, transmite Agerpres.

„E foarte tentant să vii şi să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât de brutale, nu vei reuşi niciodată să câştigi încrederea pieţei şi a partenerului economic. Cred foarte mult că măsura asta putem să o facem pentru toţi consumatorii casnici din nişte mecanisme foarte clare împreună cu producătorii şi cu furnizorii, într-o discuţie aplicată punctual pentru consumatorul casnic. Şi sunt nişte mecanisme pe care cred că le ştim cu toţii, n-aş vrea să intru acum în detalii, vreau să spun doar că vreau să fim parteneri în gândirea asta şi din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu şi un pic atunci când vorbim despre preţul la consumatorul casnic. Mă refer la preţul final cu toate accesoriile şi cu toate tarifele plus taxe şi TVA. Din acest punct de vedere, vă invit să fim parteneri într-un termen cât mai scurt, în acel format deschis de grup de lucru pe care l-am avut încă de la începutul mandatului”, a precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a subliniat că liberalizarea pieţei de energie a generat un adevărat şoc, ducând preţurile de la 0,68 lei la 1,50-1,55 lei pe KWh.

Bogdan Ivan: Șocul în societate a fost unul devastator

„Va fi o formulă în care atingem şi un element foarte important de stabilizare, de reducere a inflaţiei, pentru că şocul de la 0,68 la 1,50-1,55 lei, ştiţi şi dumneavoastră, în societate a fost unul devastator, plus toate ştirile şi breaking news-urile care au venit după asta. Deşi avem 3,7 milioane de consumatori care au în medie un consum de 100 KWh pe lună şi plăteau 70 de lei, iar acum plătesc 150 de lei, nu e o sumă uriaşă, dar în acelaşi timp, mediatic vorbind, e x2, iar acest lucru poate să aibă impact pe orizontală şi acest lucru se vede în toate produsele şi serviciile pe care noi le consumăm. Dacă în 2019, în medie, conform Eurostat, ponderea costului energiei în produsul finit era de 2%, astăzi, în 2025, tot conform Eurostat, e de 10% în medie, ceea ce arată că energia are o importanţă tot mai mare în tot ce înseamnă zonă economică”, a adăugat ministrul.

Ivan a menționat că România se confruntă cu un deficit al balanței comerciale de 33 de miliarde de euro, iar peste 70% din acest dezechilibru provine din industria petrochimică.

Ministrul Energiei: Iau în calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienţi vulnerabili

Tot el a reamintit că, la 1 octombrie, a anunțat intenția de a introduce un proiect de lege pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Acesta ar urma să prevadă interzicerea deconectărilor pentru cei care nu își pot achita facturile, precum și stabilirea unui preț plafonat la 1 leu/KWh pentru persoanele cu venituri de până la 2.500-3.000 de lei.

„În momentul de faţă sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de preţuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preţ mai bun. Separat, iau în calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienţi vulnerabili, pe de o parte, care nu îşi permit să plătească facturile, şi, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 lei, să avem un preţ maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme în lucru în momentul de faţă, pe care vreau să le operaţionalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a declarat ministrul, într-o intervenție la Antena 3.

