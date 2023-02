Facebook a picat pentru unii utilizatori. Pagina de web nu poate fi accesată

Unii utilizatori Facebook nu pot accesa pagina web a rețelei sociale.

”Sorry, something went wrong.

We're working on getting this fixed as soon as we can” este mesajul care le apare celor care nu pot deschide pagina web a rețelei sociale Facebook.

Aceștia sunt anunțați că ceva nu a mers bine și că reprezentanții rețelei lucrează pentru a rezolva problema cât mai repede.

Sunt utilizatori care scriu că au avut conturile suspendate chiar și 24 de ore. Unii utilizatori din România scriu că au această problemă din dimineața zilei de luni și deja de ore bune nu pot încărca pagina de Facebook pe desktop.

Deși pe DownDetector nu apare o problemă la nivel global, în rubrica de comentarii apar mesaje precum ”when I try to open FB I get a white screen!” (când încerc să deschid Facebook, apare un ecran alb).

Problema a fost semnalată redacției DCNews.ro de mai mulți cititori.

