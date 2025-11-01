Explozie urmată de incendiu în Dej. Update: O persoană a murit

Update

În timpul operațiunii de căutare și salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat fără semne vitale, pe care l-au predat echipajului medical al Serviciului de Ambulanță. Echipele de intervenție continuă verificările pentru a se asigura că nu mai sunt alte victime, locuința fiind distrusă complet.

Din nefericire, bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost declarat decedat. Alte victime nu au fost găsite.

Știre inițială

Pompierii din Detașamentul Dej acționează pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, unde o casă a fost afectată de o explozie urmată de incendiu.

Potrivit primelor informații, o persoană ar fi rămas blocată în interior, iar pompierii desfășoară o operațiune de căutare și salvare. De asemenea, evaluările preliminare indică pagube importante la acea locuință, informează ISU Cluj.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic, misiunea fiind în desfășurare.



