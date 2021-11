Explozie puternică în Sierra Leone. Aproape 100 de oameni au murit carbonizați / VIDEO

O cisternă de combustibil a explodat în urma unei coliziuni în capitala statului Sierra Leone, Freetown, ucigând cel puțin 99 de persoane și rănind alte zeci, au declarat oficialii.

Explozia a avut loc vineri seara, după ce un vehicul a lovit cisterna în Wellington, o suburbie din estul Freetown.

Sâmbătă după-amiază, bilanțul morților a fost de 99, peste 100 de persoane fiind tratate în spitale și clinici din oraș, a declarat adjunctul ministrului Sănătății Amara Jambai pentru agenția de presă Reuters.

Printre victime se numărau oameni care s-au înghesuit să colecteze combustibilul care se scurgea din vehicul, a declarat Yvonne Aki-Sawyerr, primarul orașului-port, într-o postare pe Facebook. Câteva victime arse grav zăceau pe străzi în timp ce flăcările ardeau prin magazine și casele din apropiere.

Dozens of people are feared dead after a gas station exploded on Friday night in the eastern surbub of #Freetown #SierraLeone , rescue efforts continue pic.twitter.com/9QdiR6VIFj

„Înregistrările video și foto care circulă pe rețelele sociale sunt îngrozitoare”, a spus Aki-Sawyerr.

Valoarea pagubelor aduse proprietăților din zonăi este încă necunoscută, a spus primarul, adăugând că poliția a fost la fața locului pentru a ajuta oficialii de gestionare a dezastrelor, potrivit AlJazeera.

„Avem atât de multe victime, cadavre arse”, a declarat Brima Bureh Sesay, șeful Agenției Naționale de Management al Dezastrelor, într-un videoclip de la fața locului distribuit online. „Este un accident teribil, teribil.”

Omar Fofana, jurnalist care a vorbit de la locul exploziei, a declarat pentru Al Jazeera că zeci de persoane au fost internate în diferite spitale. Serviciile de sănătate au fost copleșite, spitalele „cerând tot ce au nevoie pentru a putea răspunde amplorii dezastrului”, a adăugat el.

Fofana a spus că multe persoane erau în trafic intens când s-a produs explozia.

„Mulți dintre cei care au murit sau au fost arși, au fost arși în interiorul vehiculelor lor”, a spus acesta. Potrivit jurnalistului, va avea loc o întâlnire de răspuns în caz de urgență, care va fi prezidată de vicepreședintele țării.

Președintele Julius Maada Bio, care se afla în Scoția, participând la discuțiile Națiunilor Unite privind schimbările climatice, a deplâns „pierderea îngrozitoare de vieți omenești”.

„Îmi exprim condoleanțele față de familiile care și-au pierdut cei dragi și cei care au fost mutilați în urma incendiului”, a scris el pe Twitter.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ