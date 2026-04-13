Explozie într-un apartament din Constanța. Un bărbat de 78 de ani a fost rănit

Un bărbat de 78 de ani a suferit arsuri la nivelul feţei în urma unei explozii care a avut loc în apartamentul său din municipiul Constanţa, victima fiind transportată la spital, a informat luni Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea.

Blocul nu este racordat la reţeaua Distrigaz, iar explozia nu a fost urmată de incendiu, a precizat sursa citată.

Locatarii s-au evacuat singuri

Un număr de 14 persoane, între care patru minori, s-au evacuat singure din clădire.

Victima a fost identificată la faţa locului, conştientă, cu arsuri la nivelul feţei, fiind preluată de un echipaj SMURD care a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgenţe Constanţa.

"În urma deflagraţiei nu a fost afectată structura de rezistenţă a blocului. Bucătăria apartamentului a fost afectată în proporţie de aproximativ 30%", mai arată ISU Dobrogea.