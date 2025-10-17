Explozia din Rahova, înregistrată de stațiile seismice din București ca un cutremur de 1,2

Explozia puternică de vineri dimineaţă din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului iar energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, a anunţat instituţia, printr-o postare pe Facebook.



"Două dintre staţiile seismice instalate pe teritoriul Bucureştiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova: staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argint. Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml", se arată în postarea citată.



Aceste înregistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice, precizează INCDFP.



Vineri dimineaţă, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit şi 13 au fost rănite, potrivit Agerpres.