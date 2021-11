Ești obosit frecvent? Una din trei persoane are lipsă de fier

Medicul Dan Gheonea a explicat la Antena 3 care sunt simptomele pentru lipsa de fier din organism și când se ajunge la probleme mai serioase de sănătate, precum anemia.

”Fierul este important pentru organismul nostru. Vedem că la nivel mondial una din trei persoane are lipsă de fier. Fierul este esenţial pentru fiecare celulă din organismul nostru”, a declarat prof. dr. Dan Gheonea.

Cel mai important simptom

Medicul Dan Gheonea a explicat și care este principalul simptom în carențele de fier.

”Un pacient cu carenţă de fier va fi în primul rând un pacient obosit din punct de vedere fizic şi psihic. Acesta este cel mai important simptom, dar, din păcate, se regăseşte în foarte multe patologii şi este greu de identificat că este într-adevăr doar o carenţă de fier.

Sunt şi alte semne şi simptome. Este important să ne prezentăm la medic. Printre alte simptome se mai regăseşte şi paloarea, căderea părului sau unghii friabile", a mai spus medicul.

Anemia, o problemă de sănătate

”Carenţa de fier este faza dinainte de anemie. Cauzele sunt multiple: un aport de fier inadecvat sau organismul nostru nu este capabil să absoarbă fierul aşa cum trebuie. Sunt situaţii patologice ale tubului digestiv, în special, care fac imposibilă absorbţia cantităţii de fier normale şi sunt şi alte situaţii când pierdem prea mult sânge.

Sângele poate fi pierdut prin sistemul digestiv, reproducător sau prin sistemul de excreţie renală. Sunt şi situaţii fiziologice, adică de normalitate prin care trece fiinţa umană, în care avem nevoie de un necesar mai mare de fier. Mă refer aici la perioada copilăriei, perioada de creştere în special, primii cinci ani de viaţă. Ne referim şi la femeia însărcinată şi perioada fertilă. La fiecare ciclu menstrual femeia pierde câţiva zeci de mililitri de sânge. Pierzând sânge, pierde hemoglobină şi evident şi fier", a mai explicat prof. dr. Dan Gheonea.

Ce complicații pot să apară

”Următoarea fază a deficitului de fier este anemia feripivă. Adică tipul de anemie care apare prin lipsa fierului necesar în sinteza hemoglobinei. Asta înseamnă că hemoglobina scade sub valoarea normală. Unul din trei pacienţi are carenţă de fier. Dacă femeia însărcinată are o carenţă de fier pe care nu o sesizează, performanţele copilului sunt afectate. Carenţa de fier a mamei poate afecta fătul. Deci este posibil să naşti un copil cu un intelect mai slab, din cauza lipsei de fier din sarcină", a mai spus medicul.